Kein Kandidat der Show
"Forsthaus Rampensau Germany": Kommt Jimi Blue zum großen Wiedersehen?
Aktualisiert:von Alina Haidacher
Nicht nur Yeliz Koc, sondern auch seine Fans waren enttäuscht: Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei. Aber gibt es für Fans doch noch einen Grund zur Freude?
Knast statt Forsthaus
Kurz vor dem Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" holte Jimi Blue Ochsenknecht seine Vergangenheit ein. Er bezahlte eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 nicht und wurde deshalb am Flughafen in Hamburg festgenommen.
Obwohl seine Ex-Freundin Yeliz Koc, mit der er die gemeinsame Tochter Snow hat, seine Schulden sofort bezahlte, musste der "Die Wilden Kerle"-Star dennoch in Auslieferungshaft.
Sein Aufenthalt im "Forsthaus Rampensau Germany"? Passé. Statt Jimi ging Dilara Kruse an der Seite von Yeliz in die beliebte Reality-Show.
Kommt Jimi Blue zum großen Wiedersehen?
Die neue Staffel des Erfolgsformats ist am Donnerstag, 13. November, mit einem exklusiven Joyn-Interview von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht gestartet. Die beiden sprechen dort nicht nur über Jimis aufwühlende Zeit im Gefängnis, sondern natürlich auch über die verpasste Chance, gemeinsam am Forsthaus teilzunehmen.
"Begleitest du mich denn dann zumindest zum Wiedersehen?", will Yeliz im Interview von ihrem Ex wissen. Dieser antwortet prompt: "Wenn ich es gesundheitlich schaffe, ja!"
Die Aussage sorgt natürlich für ordentlich Gesprächsstoff unter Fans. Viele fragen sich nun: Wird Jimi tatsächlich bei der großen Reunion von "Forsthaus Rampensau Germany" auftauchen?
Die ganze Folge hier kostenlos streamen
Was erwartet uns beim Wiedersehen?
Sollte Jimi wirklich dabei sein, wäre das sicherlich eines der Highlights. Schließlich wollen viele wissen, wie das Verhältnis zwischen Yeliz und ihrem Ex heute wirklich ist - und ob die beiden vielleicht sogar gemeinsame Zukunftspläne schmieden.
Und wer weiß, vielleicht verraten sie ja, ob sie in der nächsten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" zusammen dabei sind?
Die aktuelle Staffel findet jedenfalls ohne Jimi Blue statt. Wie sich seine ursprüngliche Teampartnerin Yeliz mit Dilara dort schlägt, siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn. Die Sendetermine und Sendezeiten von "Forsthaus Rampensau Germany" gibt es hier.
Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Wildwechsel in den Reality-Alpen
Start, Sendetermine und Streaming auf Joyn
Reality-Wahnsinn in den Alpen
Alle Promi-Paare im Überblick
Einzug in die Eskalation
"Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3: Alle Infos zu Start, Cast und Folgen
Exklusives Joyn-Interview
Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im exklusiven Joyn-Interview am 13. November
Mitten in den Kärntner Bergen
Schlafen, wo die Promis wohnen: Hier steht das Forsthaus aus der Sendung
Verblüffend offenes Statement
Dauer-Affäre bei Henna und Marc-Robin?
Joyn-Interview
Paul Aubster exklusiv: Beef bei "Forsthaus Rampensau Germany"?
"Geheult, gelacht und gefeiert!“
Gina Beckmann und Walentina Doronina: "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist die krasseste Staffel
Shitstorm vorprogrammiert?
"Extrem": Drama um Marc-Robin bei "Forsthaus Rampensau Germany"