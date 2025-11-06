"Ich weiß, was er angestellt hat!" Vor "Forsthaus Rampensau Germany" rechnet Marlisa mit Marc-Robin Wenz ab: "Unter aller Sau" Aktualisiert: 08:05 Uhr von Rebecca Rudolph Die Reality-Stars Marlisa Rudzio und Marc-Robin Wenz hatten vor einigen Jahren etwas miteinander. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA / IMAGO / Gartner

"Forsthaus Rampensau"-Kandidat Marc-Robin Wenz sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Zündstoff, besonders bei Ex-Flirt Marlisa Rudzio. Sie kündigt an, in ihrer Radioshow über ihn zu sprechen und macht deutliche Ansagen.

"Unter aller Sau": Marlisa wird deutlich Über konkrete Details will Marlisa noch nicht sprechen, deutet jedoch an, dass Marc-Robin sich in der Show alles andere als vorbildlich verhalten habe. "Ich weiß, was er angestellt hat. Es ist auf jeden Fall unter aller Sau", sagt sie. Ihr Ärger über den Reality-Star scheint tief zu sitzen, besonders mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Wieder erwähnt sie den Vorfall mit ihrer Schwester, mit der Marc-Robin zeitgleich angebandelt haben soll:

Wenn man denkt, dass er, nachdem er meine Schwester auf meiner Couch geb*mst hat, endlich besser ist, dann wird man noch mal einen Marc-Robin sehen, der noch ekelhafter war, als man sich jemals vorstellen konnte. Marlisa Rudzio

Bereits vor vier Monaten sorgte Marc-Robin für Schlagzeilen, als er in einer Show gestand, am selben Tag mit Marlisa und ihrer Schwester intim gewesen zu sein - ohne ihr Wissen. Seine Behauptungen untermauerte er damals mit Chatverläufen, während die Schwester die Vorwürfe bestritt. Für die 36-Jährige war nach diesem Vorfall Schluss:

Sie hat sich auch nie wirklich bis dato dafür bei mir entschuldigt, weil sie den Fehler auch gar nicht richtig eingesehen hat. Daraufhin ist sie halt für mich einfach gestorben. Marlisa Rudzio

Reality-Drama geht in die nächste Runde Die neue Staffel der beliebten Reality-Show startet am Donnerstag, dem 13. November 2025, kostenlos auf Joyn. Und für alle, die nicht warten wollen: Die nächsten zwei Folgen gibt’s direkt im Anschluss als Preview zum Weiterschauen.