"Ich weiß, was er angestellt hat!"
Vor "Forsthaus Rampensau Germany" rechnet Marlisa mit Marc-Robin Wenz ab: "Unter aller Sau"
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph
"Forsthaus Rampensau"-Kandidat Marc-Robin Wenz sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Zündstoff, besonders bei Ex-Flirt Marlisa Rudzio. Sie kündigt an, in ihrer Radioshow über ihn zu sprechen und macht deutliche Ansagen.
Marc-Robin Wenz ist ab 13. November Teil der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" - doch seine Teilnahme sorgt jetzt schon für Gesprächsstoff. Ex-Flamme Marlisa Rudzio verrät im Gespräch mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash", dass sie die Reality-Show genau seinetwegen einschalten wird. "Die Maske fällt komplett - zu 100 Prozent", sagt sie entschlossen.
Außerdem wolle sie das Verhalten des TV-Stars in ihrer Radiosendung thematisieren. Schon vor der Ausstrahlung habe sie einige brisante Infos über seinen Auftritt erfahren.
Das könnte dich auch interessieren:
"Extrem": Reality-Star Marc-Robin kündigt Drama bei "Forsthaus Rampensau Germany" an.
"Forsthaus Rampensau Germany" 2025: Alle Infos zu Staffel 3 findest du hier.
Eva Benetatou, Walentina Doronina & Co.: Diese Stars ziehen ins "Forsthaus Rampensau" 2025.
"Forsthaus Rampensau Germany": Haben Henna und Marc-Robin eine Dauer-Affäre?
Kennst du schon das Kult-Format?
"Unter aller Sau": Marlisa wird deutlich
Über konkrete Details will Marlisa noch nicht sprechen, deutet jedoch an, dass Marc-Robin sich in der Show alles andere als vorbildlich verhalten habe. "Ich weiß, was er angestellt hat. Es ist auf jeden Fall unter aller Sau", sagt sie. Ihr Ärger über den Reality-Star scheint tief zu sitzen, besonders mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Wieder erwähnt sie den Vorfall mit ihrer Schwester, mit der Marc-Robin zeitgleich angebandelt haben soll:
Wenn man denkt, dass er, nachdem er meine Schwester auf meiner Couch geb*mst hat, endlich besser ist, dann wird man noch mal einen Marc-Robin sehen, der noch ekelhafter war, als man sich jemals vorstellen konnte.
Bereits vor vier Monaten sorgte Marc-Robin für Schlagzeilen, als er in einer Show gestand, am selben Tag mit Marlisa und ihrer Schwester intim gewesen zu sein - ohne ihr Wissen. Seine Behauptungen untermauerte er damals mit Chatverläufen, während die Schwester die Vorwürfe bestritt. Für die 36-Jährige war nach diesem Vorfall Schluss:
Sie hat sich auch nie wirklich bis dato dafür bei mir entschuldigt, weil sie den Fehler auch gar nicht richtig eingesehen hat. Daraufhin ist sie halt für mich einfach gestorben.
So turbulent endete die letzte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"
Reality-Drama geht in die nächste Runde
Die neue Staffel der beliebten Reality-Show startet am Donnerstag, dem 13. November 2025, kostenlos auf Joyn. Und für alle, die nicht warten wollen: Die nächsten zwei Folgen gibt’s direkt im Anschluss als Preview zum Weiterschauen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Exklusiv im Joyn-Talk
"Falsche Ratte": "Forsthaus Rampensau Germany"-Star Walentina Doronina ätzt gegen Eva Benetatou
Verblüffend offenes Statement
Dauer-Affäre bei Henna und Marc-Robin?
Exklusiv im Interview
Walentina Doronina spricht exklusiv über ihre neue Beziehung
Wildwechsel in den Reality-Alpen
Start, Sendetermine und Streaming auf Joyn
Reality-Wahnsinn in den Alpen
Diese Stars ziehen ins "Forsthaus Rampensau Germany" 2025
"Geheult, gelacht und gefeiert!“
Gina Beckmann und Walentina Doronina: "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 ist die krasseste Staffel
Einzug in die Eskalation
"Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3: Alle Infos zu Start, Cast und Folgen
Liebes-Comeback?
Neustart mit Jimi Blue nach PBB Yeliz Koc spricht Klartext
"Es gibt keine vernünftigen erwachsenen Männer mehr"
Reality-Star Yeliz Koc rechnet mit ihren Ex-Partnern ab