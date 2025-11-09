Bald geht's los Paul Aubster im exklusiven Interview vor Start: Zoff bei "Forsthaus Rampensau Germany"? Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Redaktion Reality-Frischling Paul Aubster ist bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 dabei. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Reality-Star Paul Aubster hat uns exklusiv vor Start der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" am 13. November von seinen Vorbereitungen auf die Show erzählt und erste Hinweise zu Streitigkeiten unter den Promis gegeben.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" treten verschiedene Promi-Teams um den Titel der größten Rampensau an. Unter den Kandidat:innen ist in der dritten Staffel auch MLFL-Star Paul Aubster mit Profi-Boxer Oliver Ginkel. Die große Frage bleibt, wie sie untereinander und mit ihren prominenten Konkurrent:innen ausgekommen sind. Wie viel gibt Paul preis?

"Super aufgeregt" So schlimm kann es nicht gewesen sein? Paul ist "super aufgeregt" und freut sich "jetzt endlich bald die Folgen zu sehen", erzählt er uns auf der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" in Berlin. Das Forsthaus sei eines seiner Lieblingsformate. Zur Vorbereitung hat er die ersten beiden Staffeln "Forsthaus Rampensau Germany" sowie das Original aus Österreich verfolgt. Dabei hat er sich vor allem drei Fragen gestellt:

Wie viel Alkohol gibt's denn? Was gibt's für Spiele? Wie eng ist es? Paul Aubster

Aus einem bestimmten Grund ist er aber vor allem bei der zweiten Staffel des deutschen Formats hängen geblieben: "Cosimo Citiolo war drin, den lieb ich ja". Ob er seinen Teampartner Oliver genauso lieben gelernt hat oder sie sich in die Haare gekriegt haben?

Beef im Forsthaus? "Rundum haben wir uns super verstanden", sagt Paul über seinen Teampartner Oliver. Zusammen haben sie "gefightet". Wie erfolgreich sie dabei waren, lässt er offen. Dass man dabei mal aneinander gerät, ist für ihn klar. Immerhin hängt er privat nicht andauernd mit seinem Buddy ab. Auch mit den anderen Promis im Haus soll es Reibereien gegeben haben. Bevor er richtig auspackt, zieht er aber zurück:

Wenn man aussieht wie ein Clown, dann muss man das auch nicht erwähnen. Paul Aubster scheint nicht stolz auf seine Streitigkeiten bei "Forsthaus Rampensau Germany" zu sein.

Seine Zukunft in der Reality-Welt Paul Aubster feierte bei "Make Love Fake Love" 2025 sein Reality-Debut. Im Interview hält der Neuling noch offen, wie es in seiner Trash-TV-Karriere weitergehen soll: "Mal schauen, was danach kommt. Ich hab auf jeden Fall Bock". Auf jeden Fall hört es sich nicht nach einem schnellen Ende seines Reality-Werdegangs an:

Ich bin nicht gekommen, um schnell wieder zu gehen. Ich bin gekommen um zu bleiben! Paul Aubster macht eine klare Ansage

Was Paul zu verbergen versucht und wer sich als die größte Rampensau entpuppt, siehst du ab 13. November 2025 in der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" kostenlos auf Joyn. Alle Infos zu Staffel 3 liest du hier.