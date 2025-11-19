"Da war eine schwangere Frau!" Yeliz Koc attackiert Eva bei "Forsthaus Rampensau Germany" wegen Fremdgeh-Skandal mit Serkan Yavuz Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Alina Haidacher "Ich war sprachlos!" Yeliz rechnet bei "Forsthaus Rampensau Germany" mit Eva ab. Bild: Joyn

Yeliz Koc zeigt sich alles andere als begeistert davon, dass ausgerechnet Eva Benetatou mit im "Forsthaus Rampensau Germany" ist. Das ist die Vorgeschichte.

Ehebruch und öffentlicher Beef auf Instagram "Ja, Eva, ich glaube, jeder hat die Geschichte mitbekommen, dass sie was mit Serkan hatte", sagt Yeliz Koc, als sie auf ihre eher verhaltene Reaktion darauf, dass Eva Benetatou mit ihr ins "Forsthaus Rampensau Germany" einzog, angesprochen wurde. Für die 32-Jährige bleibt der Vorfall bis heute ein wunder Punkt. Aber was ist genau passiert? Eva hat vor einiger Zeit mit Serkan Yavuz geschlafen, obwohl dieser mit der damals schwangeren Samira verheiratet war.

Yeliz war sprachlos Yeliz hat auch heute nicht mit der Situation abgeschlossen. Sie meint: "Ich war sprachlos, als ich das gehört habe." Die Hannoveranerin spielt damit auf die Zeit an, in der Samira hochschwanger war und kurz vor der Geburt stand, während Serkan Yavuz und Eva miteinander intim wurden.

Da saß einfach eine Frau, schwanger, kurz vor der Geburt und mit Kind zuhause, und Eva hat einfach nichts Besseres zu tun, als mit diesem Mann zu schlafen. Yeliz über Eva

Auf Instagram holte die 32-Jährige damals zum Rundumschlag aus und teilte in ihrer Story ordentlich gegen Eva aus.

Verletzt wegen Schlagabtausch Auch Eva hat als beteiligte Partei etwas klarzustellen. Im Forsthaus-Interview äußert sie sich dazu, wie verletzend die Auseinandersetzung mit Yeliz öffentlich geworden sei. Laut der gebürtigen Griechin soll Yeliz sie auf Social Media als "Schlampe" bezeichnet haben - für Eva ein absolutes No-Go: "Das geht gar nicht." Beide Frauen tragen unverarbeitete Konflikte mit in die Show. Ob sie diese wohl lösen können?

Dilara Kruse mischt sich ein Der Streit zwischen Eva und Yeliz ist nicht der einzige, der Potenzial für Eskalation bietet. Auch Yeliz' Teampartnerin Dilara Kruse greift in die Dynamik ein. Bei einer Rede zur Frage, warum Yeliz nicht mit ihrem Ex Jimi Blue ins Forsthaus eingezogen ist, sondern stattdessen mit Dilara, kommt es zur vermeintlichen Provokation. Eva habe hämisch gegrinst. Für Dilara war die Reaktion eindeutig und sie beschwert sich: "Das hat mich provoziert." Damit bahnt sich wohl schon die nächste Auseinandersetzung an. Werden Eva und Yeliz im "Forsthaus Rampensau Germany" noch zu Freundinnen? Können sie die Vergangenheit hinter sich lassen? Das siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen im kostenlosen Stream auf Joyn. Damit du nichts verpasst, gibt es hier die Sendetermine und Sendezeiten.