Kein Kontakt zu Snows Opa Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany": Uwe Ochsenknecht wollte Enkelin Snow "nie kennenlernen" Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Alina Haidacher Yeliz Koc verrät im "Forsthaus Rampensau Germany"-Interview: Tochter Snow hat Opa Uwe Ochsenknecht nie gesehen. Bild: Imago / Eventflash, Breuel-Bild

Weil Jimi Blue im Gefängnis saß, konnte er nicht mit Yeliz Koc ins "Forsthaus Rampensau Germany" ziehen. In einem gemeinsamen Interview wird Yeliz aber nicht nur deshalb emotional.

Tiefere Bindung nach Gefängnisaufenthalt "Für mich hat das mein Bonding zu meiner Familie und zu dir und Snow nochmal verstärkt", erzählt Jimi Blue Ochsenknecht und macht damit deutlich, dass er seine Zeit im Gefängnis nicht nur als negativ empfunden hat. Yeliz nickt daraufhin zustimmend und antwortet mit einem Satz, der zeigt, wie sehr ihr das Thema Familie am Herzen liegt: "Das ist ja schon mal das Wichtigste. Weil Familie ist das Wichtigste und bleibt immer."

Von familiären Gemeinsamkeiten Am schönsten ist es doch, wenn die Familienmitglieder gewisse Gemeinsamkeiten haben, oder? Naja, normalerweise schon. Wenn die Gemeinsamkeit ist, dass alle Gefängniserfahrung haben, wohl eher nicht. "Jetzt waren eigentlich alle im Gefängnis, mein Onkel, mein Vater, ich ...", überlegt der 33-jährige Jimi Blue im "Forsthaus Rampensau Germany"-Interview laut. Tatsächlich saß sein Papa Uwe Ochsenknecht in den 1980er-Jahren kurzzeitig wegen Kokainbesitzes in Untersuchungshaft. Zufall oder Familienmuster? "Zusammenhang gibt's da keinen", wehrt Jimi lachend ab.

Yeliz wird emotional "Aber du hast schon viele Dinge von deinem Vater. Wie der Vater, so der Sohn, ne?", will Yeliz von ihrem Ex-Freund wissen. Sie selber könne darüber ja keine Aussage treffen. Die Hannoveranerin erzählt, dass sie Uwe Ochsenknecht nie persönlich getroffen hat. "Ich kenne ihn ja nicht. Er wollte uns ja nie kennenlernen", sagt sie. Töchterchen Snow hat ihren Opa also bisher nie gesehen. Auf diese Aussage reagiert Jimi zurückhaltend. Über seinen Vater will er nicht weiter sprechen. Stattdessen richtet er den Blick nach vorn und meint: "In Zukunft will ich auf jeden Fall alles besser machen."

Für Snow im "Forsthaus Rampensau Germany" Während Yeliz Koc mit ihren Gefühlen nur selten hinterm Berg hält, zeigt sich Jimi Blue lieber bedeckt. Kann es sein, dass da noch einiges schlummert? Zur großen Aussprache im "Forsthaus Rampensau Germany" kommt es jedenfalls leider nicht. Denn aufgrund von Jimis Inhaftierung zieht Yeliz mit ihrer guten Freundin Dilara Kruse, die sie bei "Promi Big Brother" kennenlernte, ins Forsthaus. Wie die beiden performen und ob Yeliz den Sieg für ihre Tochter Snow holt, erfährst du immer donnerstags in zwei neuen Folgen auf Joyn. Den Überblick über alle Sendetermine und Sendezeiten gewinnst du hier.