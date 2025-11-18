"Frier und Fünfzig" auf Joyn und in SAT.1 "Es fühlt sich an wie Pubertät": Annette Frier spricht offen über Wechseljahre Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Peter Falan P. SAT.1-Frühstücksfernsehen Annette Frier über die Wechseljahre als zweite Pubertät Videoclip • 07:17 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und im exklusiven Interview für "Behind the Screens" sinniert Frier über die Chancen und Dramen der Wechseljahre.

Tabu-Thema Wechseljahre? Fehlanzeige! Sie ist Hauptdarstellerin und Koproduzentin von "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage". In ihrer neuen Comedy-Serie macht Annette Frier das, was für viele undenkbar ist: Sie spricht das Thema Wechseljahre nicht nur an, sondern seziert weibliche Gefühlslagen aller Art in ihre Einzelteile.

Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre [...] nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen. Annette Frier

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk: Weshalb das Thema Wechseljahre so wichtig ist Annette Frier (l.) ist zu Gast beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und erzählt Moderatorin Karen Heinrichs welche Relevanz die Wechseljahre für sie haben. Bild: SAT.1

"Frier und Fünfzig" setzt den Fokus da, wo Menschen normalerweise gerne wegschauen. Denn wer redet schon gerne übers Altern, existenzielle Zweifel und die Herausforderungen des weiblichen Körpers während der Wechseljahre? Richtig! Annette Frier! Und gerade dafür wird Annette Frier derzeit medial gefeiert. Denn das Thema Wechseljahre war bisher selten auf den Menü-Karten deutscher Comedy-Serien vertreten. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" spricht sie mit Karen Heinrichs nun über die eigenen Erkenntnisse mit den Wechseljahren - und wie sie daraus eine Serie schuf.

Annette Frier: "Es fühlt sich an wie Pubertät" Frier erzählt, sie habe zu Beginn ihrer Wechseljahre plötzlich wieder alles infrage gestellt. Sei es die eigene Liebesbeziehung oder die Zufriedenheit im Job, gefühlt war alles wieder auf Anfang - und das könne mitunter ganz schön anstrengend sein. Anfangs habe sie "es nicht geschnallt", bis sie Verhaltensmuster ihrer Kinder an sich wiedererkannte. "Irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt: 'Es fühlt sich an wie Pubertät'", erläutert die gebürtige Kölnerin. Dies sei jedoch nichts Negatives. Sie begrüße die Veränderung, die sich im Körper und im Geiste zuträgt. "Es birgt unglaublich viele Möglichkeiten und Potenzial", so Frier. Aber statt dieses Potenzial endlich zu nutzen, wird das Thema Wechseljahre immer noch weitestgehend tabu.

Man ist schon so 'ne Problem-Gruppe. Annette Frier über die Stigmatisierung von Frauen in den Wechseljahren

Etwa neun Millionen Menschen sind in Deutschland von den Wechseljahren betroffen. "Ich bin sehr gespannt, wie die darauf reagieren", sagt die Darstellerin. Wenn das Thema durch die Serie für Diskussionsbedarf sorgen sollte, könne sie sich einen "Haken hinter ihren kleinen Beitrag" machen. Angst, bei irgendwem anzuecken, habe sie dabei nicht. Wichtiger sei es Frier, den Sachverhalt möglichst transparent zu vermitteln - vielleicht auch, weil für sie "Kunst immer Therapie" sei, wie sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erklärt.

So "herausfordernd" war die Zusammenarbeit mit Schwester Caroline Annette Frier ist in der Comedy-Serie die Protagonistin Annette. Ihre fiktive Schwester Caro wird von niemand Geringerem gespielt als ihrer eigenen Schwester Caroline Frier. Die Zusammenarbeit mit ihr beschreibt Annette im exklusiven Interview für "Behind the Screens" als "herausfordernd" und "wahnsinnig lustig". Die Schwestern hätten gewusst, was auf sie zukommt. Es sei dennoch was anderes, "das vor einem Team mit 40 Leuten ein paar Wochen am Stück durchzuexerzieren". Streitigkeiten habe es am Set keine gegeben, aber der geschwisterlich forsche und ehrliche Umgangston sei "überraschend für alle" Crew-Mitglieder gewesen. Die 51-Jährige könne sich weitere Projekte mit ihrer Schwester vorstellen, vor allem auch eine zweite Staffel von "Frier und Fünfzig". Ihre Begründung: "Jetzt wissen wir ja, wer wir sind und mit wem wir es da zu tun haben. Und jetzt entsteht jede Menge Spaß beim Entwickeln weiterer Plots."

Worum geht's bei "Frier und 50"? Annette Frier am Set von "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage". Was es mit "Viva la Vulva" auf sich hat und warum dieser Schriftzug Annette teuer zu stehen kommen könnte, erfährst du in der Serie. Bild: Joyn/Willi Weber

Annette ist mitten in den Wechseljahren. Ihr Mann Sascha (Alexander Khuon) verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Und ihre Rollenangebote lassen auch zu wünschen übrig. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ihr unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro (Caroline Frier) spielen soll, reicht es Annette. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu machen und die auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche lacht.

Diese Stars spielen neben den Frier-Schwestern mit Mit dem weiteren Cast ist Frier nur in der Serie verwandt. Alexander Khuon verkörpert ihren "schändlichen" Ehemann, wie sie im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" erzählt. Ihre Mutter spielt Traute Hoess und Maria Matschke Engel übernimmt die Rolle ihrer Tochter Jola. Jasmin Shakeri spielt Friers Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser, durch die die Handlung erst ins Rollen kommt.

Für diesen Cast bin ich so dankbar. [...] Es ist die größte Freude, mit denen zu spielen. Annette Frier im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Aber nicht nur der Haupt-Cast kann sich sehen lassen. An prominenten Gast-Rollen mangelt es keineswegs. So treten in einzelnen Folgen Komikerin Cordula Stratmann, Anna Schudt, "Pastewka"-Darstellerin Bettina Lambrecht, Barbara Schöneberger und "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum auf. Letzterer wird ihr "Guilty-Pleasure" in der Comedy-Serie spielen.

Ab wann läuft "Frier und 50"? Was der Montag vereint, soll SAT.1 nicht trennen: Ab 24. November läutet das Dream-Team Henning Baum und Annette Frier montags wieder die Woche ein. Auf Joyn kannst du die Serie bereits ab sofort streamen. Um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 neue Folgen von "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen. Dann übernimmt Annette Frier mit "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage".

