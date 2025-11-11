Porträt "Frier & Fünfzig"-Star Annette Frier über ihre Ehe: "Mache mein Glück nicht von meinem Mann abhängig" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Annette Frier spielt die Hauptrolle in "Frier & Fünfzig". Bild: Joyn / Willi Weber

Sie bringt das Publikum seit Jahrzehnten zum Lachen - doch Annette Frier ist weit mehr als nur eine Komikerin. Ob als Anwältin in "Danni Lowinski", in der ZDF-Serie "Merz gegen Merz" oder in ihrer neuen Comedy-Serie "Frier & Fünfzig - Am Ende meiner Tage": Die gebürtige Kölnerin zeigt, wie wandelbar sie ist. Das solltest du über ihr Privatleben wissen.

Von der Theaterbühne ins Rampenlicht Annette Frier (51) wusste schon früh, dass ihr Weg auf die Bühne führen sollte. Nach ihrem Abschluss an der Schauspielschule Der Keller in Köln folgten erste Engagements am Theater - bis sie 1997 mit ihrer Rolle als Gefängnis-Insassin Vivi in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" ihr TV-Debüt gab. Mit der ProSieben-Comedyshow "Switch" gelang ihr der Durchbruch. Seitdem ist sie fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Bei ihrer Hauptrolle in "Danni Lowinski" entdeckte Annette Frier die ernsten Töne für sich und überzeugte als kämpferische Anwältin mit Herz. Danach folgten Projekte wie "Ella Schön", "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und seit 2019 die ZDF-Serie "Merz gegen Merz" an der Seite von Christoph Maria Herbst (59). Ihr neustes Projekt "Frier & Fünfzig - Am Ende meiner Tage" startete am 10. November auf Joyn. Ab dem 24. November ist "Frier & Fünfzig" auch in SAT.1 zu sehen. Darin spielt sie eine fiktive Version ihrer selbst - humorvoll, ehrlich und mitten im Umbruch des Lebens.

Starkes Schwestern-Gespann Kreativität liegt bei Familie Frier in den Genen. Annette ist die mittlere von drei Schwestern: Caroline Frier (42) ist ebenfalls Schauspielerin und seit 2023 als Dr. Sarah König in der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" zu sehen. Außerdem wird sie auch Teil der neuen Joyn-Serie sein. Die älteste Schwester Sabine (53) hält sich hinter den Kulissen auf und ist Annettes Managerin.

Privates Familienglück Auch wenn Annette Frier in der Öffentlichkeit sehr offen ist, hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus dem Rampenlicht. Seit 2002 ist sie mit Regisseur und Drehbuchautor Johannes Wünsche (70) verheiratet, den sie 1999 beim Dreh zu "Hinter Gittern" kennenlernte. Hin und wieder zeigen sich die beiden zusammen auf dem roten Teppich, viele Einblicke in ihr Eheleben gewähren sie jedoch nicht. Gemeinsam mit ihren Zwillingen Bruno und Josefina (17) lebt die Familie in Köln. Im "Bunte"-Interview hat Frier Anfang des Jahres seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben und über die Herausforderungen der frühen Mutterjahre gesprochen: "Ich war ehrlicherweise zunächst total überfordert. Ich war eher geschockt, insbesondere da es Zwillinge sind. Ich fragte mich, wie ich das alles hinbekommen soll. Es hat ein paar Monate gedauert, bis ich Übung darin gefunden habe, dass wir ab sofort zu viert sind."

23 Jahre verheiratet: Das Geheimnis ihrer Ehe In Interviews spricht Annette Frier selten über ihre Ehe - doch wenn sie es tut, dann mit erfrischender Ehrlichkeit. Für sie bedeutet eine stabile Beziehung vor allem gegenseitigen Respekt und Eigenständigkeit:

Ich mache mein Glück nicht von meinem Mann abhängig. Ich bin für mein Glück zuständig, und er ist für sein Glück zuständig. Annette Frier im "teleschau"-Interview

Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrem Verständnis von Partnerschaft wider: Nähe ja, aber ohne sich selbst aufzugeben. Was das Geheimnis einer glücklichen Ehe für sie ausmacht, fasst sie gegenüber der "teleschau" so zusammen: "Wichtig finde ich, dass man gerne nach Hause kommt zu diesem anderen Menschen - auch dass man selbst gerne alles Mögliche erzählt und dass er oder sie noch gerne zuhört. Ich glaube, wenn diese beiden Dinge mit 'ja' beantwortet sind, dann ist fast alles möglich." Bei Annette Frier und Johannes Wünsche scheint dieser Weg seit 23 Jahren gut zu funktionieren.

Warum Annette Frier keine "Super-Mama" sein will Trotz ihres Erfolgs zeigt sich Annette Frier bodenständig und ehrlich - besonders, wenn es um den Spagat zwischen Familie und Karriere geht. Im Gespräch mit der "Bild" gab sie offen zu, dass auch sie an ihre Grenzen kommt: "Schnell noch die Tochter bei ihrer Freundin abholen, Freunde zum Essen empfangen und die Spülmaschine ist auch noch voll. Ich bin nicht die Super-Mama, die alles perfekt hinkriegt - Familie, Job und Sozialleben gleichzeitig. Wie soll das bitte gehen?" Annette Frier ist eben auch keine Überfrau, sondern eine Frau, die trotz Chaos, Termindruck und Alltagswahnsinn den Humor nicht verliert.