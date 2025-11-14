Der Cast im Überblick "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage": Die Gaststars an der Seite von Annette Frier Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Anna-Maria Hock Ganze Folge Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage Respekt Verfügbar auf Joyn 25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit dem 10. November läuft die neue Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" mit Annette Frier in der Hauptrolle auf Joyn. Mit dabei sind auch einige bekannte Gast-Stars. Auf diese Promis kannst du dich freuen.

Was dich bei "Frier und Fünfzig" erwartet In "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" spielt sich Annette Frier selbst - und verzweifelt fast dabei. Grund dafür sind die Wechseljahre, in denen sie sich befindet. Von ihrem Mann wird sie unerwartet verlassen, weil dieser sich in eine Jüngere verliebt hat. Und dann ist auch noch ihre 20-jährige Tochter plötzlich schwanger. Beruflich läuft es bei Annette ebenfalls nicht mehr rund. Sie bekommt immer weniger Rollen-Angebote. Wie sie all diese Herausforderungen wohl meistert?

Das ist der Cast von "Frier und Fünfzig" In der Serie kannst du dich auf einige bekannte Gesichter freuen. Hier findest du einen Überblick über den Cast: Annette Frier spielt sich selbst

Alexander Khuon verkörpert Annettes Mann Sascha

Maria Matschke Engel spielt Annettes Tochter Jola

Jasmin Shakeri ist als Annettes Agentin Julia Tannhäuser in der Serie zu sehen

Traute Hoess spielt Annettes Mutter

Prominente Gast-Rollen Auch einige prominente Gast-Rollen sind in der Serie mit dabei. In einzelnen Folgen treten unter anderem diese Promis auf: Cordula Stratmann

Anna Schudt

Bettina Lambrecht

Barbara Schöneberger

Henning Baum

Welche Rollen die jeweiligen Gast-Stars übernehmen, siehst du in "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ab sofort auf Joyn. Ab dem 24. November ist die neue Comedy-Serie zudem immer montags ab 22:20 Uhr in SAT.1 zu sehen. Davor zeigt SAT.1 um 20:15 Uhr neue Folgen von "Der letzte Bulle" mit Henning Baum in der Hauptrolle.