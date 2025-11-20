Zwischen Konkurrenz, Achtsamkeit und Zusammenhalt: Was steckt hinter "Männercamps"?

Halbnackte Kerle, die Holz hacken, Kämpfe ausfechten und Eisbaden - und mitten im "Rudel", wie sie sich nennen, unser "Galileo"-Reporter Jan Stremmel. Wie ist es in so einer wilden Männerrunde?

" Galileo "-Reporter Jan Stremmel scrollt sich durch den Social-Media-Account vom "Rudel" - einer Männergruppe. "Wir sind 100 nackte Männer und prüfen jetzt, wer am längsten durchhält", steht unter einem Bild archaisch wirkender Typen im Wald. In einem anderen Post liest Jan:

"Galileo" im "Rudel" - unter Männern im Wald

Der selbsternannte Ausweg: das "Rudel". Von Bruderschaft und Kriegertum ist hier die Rede. Und dort soll Jan nun für ein Wochenende hin? Er ist skeptisch. Aber auch neugierig. Was steckt hinter solchen Männergruppen, die derzeit einen Hype erleben? Immer mehr junge Männer schließen sich Gruppen wie dem "Rudel" an. Was passiert dort?

Um das herauszufinden, macht sich Jan auf ins Camp. Es geht in die Natur, genauer gesagt an einen Waldrand. Dort stehen Tipis und eine Feuerstelle. Das Motto des Camps ist dieses Mal an die Lebensart der amerikanischen Ureinwohner:innen angelehnt. Im Hintergrund sieht Jan eine Schwitzhütte und ein Eisbad. Und dann kommt das "Rudel" aus dem Wald. Jene Männergruppe, mit der er das Wochenende verbringen wird. Jan lernt nun auch den "Rudelführer" kennen: Angelo Carlo, 22, Gründer der Gruppe. Seit über zwei Jahren organisiert er Männercamps. Er sieht sich als "freier Wolf". Jan hat viele Fragen. Zum Beispiel: