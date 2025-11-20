"Galileo"
Zwischen Konkurrenz, Achtsamkeit und Zusammenhalt: Was steckt hinter "Männercamps"?
Veröffentlicht:von Carina N.
Galileo
Primitiv, laut, gefährlich? Reporter Jan im Männercamp!
Videoclip • 14:29 Min • Ab 12
Halbnackte Kerle, die Holz hacken, Kämpfe ausfechten und Eisbaden - und mitten im "Rudel", wie sie sich nennen, unser "Galileo"-Reporter Jan Stremmel. Wie ist es in so einer wilden Männerrunde?
"Galileo"-Reporter Jan Stremmel scrollt sich durch den Social-Media-Account vom "Rudel" - einer Männergruppe. "Wir sind 100 nackte Männer und prüfen jetzt, wer am längsten durchhält", steht unter einem Bild archaisch wirkender Typen im Wald. In einem anderen Post liest Jan:
97 Prozent der Männer sind fett, schwach und ohne Testosteron in den Eiern.
"Galileo" im "Rudel" - unter Männern im Wald
Der selbsternannte Ausweg: das "Rudel". Von Bruderschaft und Kriegertum ist hier die Rede. Und dort soll Jan nun für ein Wochenende hin? Er ist skeptisch. Aber auch neugierig. Was steckt hinter solchen Männergruppen, die derzeit einen Hype erleben? Immer mehr junge Männer schließen sich Gruppen wie dem "Rudel" an. Was passiert dort?
Um das herauszufinden, macht sich Jan auf ins Camp. Es geht in die Natur, genauer gesagt an einen Waldrand. Dort stehen Tipis und eine Feuerstelle. Das Motto des Camps ist dieses Mal an die Lebensart der amerikanischen Ureinwohner:innen angelehnt. Im Hintergrund sieht Jan eine Schwitzhütte und ein Eisbad. Und dann kommt das "Rudel" aus dem Wald. Jene Männergruppe, mit der er das Wochenende verbringen wird. Jan lernt nun auch den "Rudelführer" kennen: Angelo Carlo, 22, Gründer der Gruppe. Seit über zwei Jahren organisiert er Männercamps. Er sieht sich als "freier Wolf". Jan hat viele Fragen. Zum Beispiel:
Warum seid ihr bei diesem Wetter halbnackt?
Was Angelo darauf antwortet, erfährst du in der "Galileo"-Folge. Ebenso, wer die anderen Teilnehmer sind und was sie hierher verschlagen hat. Denn je länger Jan im Camp verweilt, desto besser lernt er die Männer und ihre Geschichten kennen. Nur Angelo bleibt bei vielen Fragen eine harte Nuss. Was er sagt, als Jan ihn mit kritischen Fragen konfrontiert - etwa warum nur Männer mit sechsstelligem Einkommen mitmachen dürfen und warum, in den Worten des Rudels, niemand "fett" sein darf.
"Galileo" erlebt Gegensätze: Wenn Kampf auf Zärtlichkeit trifft
Neben Fragwürdigem erlebt Jan im Männercamp aber auch noch eine andere Facette: Umarmungen, Zärtlichkeit, Gefühle. Und manchmal fühlt er sich im Camp sogar richtig wohl. Wie er seine Zeit dort bewertet und was sein Fazit ist? Mit einem Klick in die "Galileo"-Folge am Anfang dieses Beitrags erfährst du es.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
