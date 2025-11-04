Fliegende Untertassen
Ufos: Gibt es die unbekannten Flugobjekte wirklich?
Vermeintliche Ufo-Sichtungen sorgen immer wieder für großes Aufsehen. Zumeist stecken aber optische Täuschungen und sogar Fälschungen dahinter - oder aber der reine Glaube an Außerirdische. Welche Objekte leicht mit Ufos zu verwechseln sind.
Was ist ein Ufo?
Die Abkürzung Ufo steht für "Unidentified Flying Object" (auf Deutsch: "unidentifiziertes Flugobjekt") und beschreibt ein Objekt, das Menschen am Himmel beobachten und nicht eindeutig als bekannten Flugzeugtypen oder anderes bekanntes Objekt identifizieren können.
Ufo-Meldungen habe oft eine psychologische Ursache, so der Psychologe Jean-Michel Abrassart. Sie häufen sich immer dort und dann, wenn Medien über eine vermeintliche Ufo-Sichtung berichtet haben.
An diesen Orten sollen Ufos am häufigsten landen
Die NASA und die Ufo-Forschung
Die Ufo-Forschung genießt bisher keinen guten Ruf. Sie gilt oft als unseriös und ist mit einem Stigma behaftet. Das sorgt aber auch zum Teil dafür, dass auftretende Phänomene gar nicht erst gemeldet werden. Daher ist ein wichtiger Schritt, die Thematik von der Sensationslust zur Wissenschaft zu verschieben. Gerade weil es bei unbekannten Flugobjekten im Luftraum immer auch um die Frage der Sicherheit geht. Daher wurde von der NASA ein:e Direktor:in für Ufo-Forschung ernannt. Der frühere NASA-Chef Bill Nelson versprach vollständige Transparenz bei sämtlichen Entdeckungen gegenüber der Öffentlichkeit.
Ufo: Funfacts rund um fliegende Untertassen
🛸 Porzellan aus dem Weltraum: Das umgangssprachliche Wort für Ufo ist wohl nur das Ergebnis einer Vereinfachung. Der Augenzeuge Kenneth Arnold berichtete 1947, die scheibenartigen Objekte wären geflogen, "als würde man eine Untertasse übers Wasser werfen". In der Zeitung wurde daraus die fliegende Untertasse.
👽 Achtung Verschwörung! Viele Ufo-Gläubige sind sich sicher, dass die US-Regierung Beweise für die Existenz von Außerirdischen geheim hält und sogar mit Aliens kommuniziert.
👾 Im 2. Weltkrieg schoss die amerikanische Luftabwehr am 24. Februar 1942 minutenlang in den leeren Nachthimmel über Los Angeles, weil sie irrtümlicherweise einen japanischen Überfall vermutete. Fünf Menschen starben durch Autounfälle und Herzinfarkte. Jahrzehnte später machten Ufologen daraus einen Besuch von Außerirdischen.
🕮 Ex-Ufo: Wird die Herkunft eines Ufos geklärt, wird daraus ein IFO, ein Identifiziertes Flugobjekt.
Ufo-Sichtungen und Ufo-Stimuli: So erkennst du sie
15 Staffeln von "Ancient Aliens" auf Joyn
