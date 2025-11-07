Unverblümtes Urteil "Ganz unangenehm!": Bill und Tom Kaulitz lästern über Kostüme auf Heidis Halloween-Party Aktualisiert: Vor 12 Minuten von Malika Baratov Die Kaulitz-Zwillinge nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um schwache Party-Outfits geht. Bild: picture alliance / ABBfoto

Bill und Tom Kaulitz haben auf Heidi Klums legendärer Halloween-Party mit ihren spektakulären Kostümen wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen. In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" kommentieren sie auch die Outfits anderer Gäste - ironisch und unverblümt.

+++ Update, 7. November 2025 +++ Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben auf Heidi Klums (52) berühmter Halloween-Party einmal mehr für Highlights gesorgt, sowohl mit ihrer Präsenz als auch mit ihren spektakulären Outfits. Doch wie die Zwillinge jetzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählen, haben sich wohl manch andere Partygäste mit ihren Kostümen deutlich weniger ins Zeug gelegt. Bill nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Mit ironischem Unterton sagt der Tokio-Hotel-Star: "Ich find's ja immer geil, wenn die Leute sich so verkleiden, dass man sie gar nicht erkennt. Ganz unangenehm!" Tom stimmt zu und nennt sogar Namen: "Zum Beispiel Thomas Hayo. Da weiß ich nicht, was er war. Aber ich traue mich auch nie zu fragen", scherzt der Gitarrist.

Selbst Bill bleibt von Toms Halloween-Kritik nicht verschont Und damit nicht genug: Auch einige andere Partybesucher seien ihnen durch wenig überzeugende Kostüme aufgefallen. Selbst Bills eigenes Outfit bleibt nicht verschont. Tom findet, sein Sailor-Moon-Look sei "ein einfaches Kostüm" gewesen und verpasst ihm prompt den spöttischen Spitznamen "Penner-Sailor-Moon". Bill gibt lachend zu, dass er sich für den Look vielleicht besser vorher rasiert hätte. Mit Bart habe das Ganze sehr "abgerockt" gewirkt. Trotzdem sei das Dreier-Ensemble - Heidis Medusa, Toms versteinerter Mann und Bills Sailor Moon - am Ende ein echter Hingucker gewesen.

Halloween-Tradition Für die Kaulitz-Brüder ist Halloween längst zu einem festen Highlight geworden, besonders seit ihrer Verbindung zu Heidis legendärer Party, die jedes Jahr mit spektakulären Kostümen für weltweite Aufmerksamkeit sorgt. Seit Toms Hochzeit mit dem Topmodel im Jahr 2019 gehören die beiden fest zum jährlichen Stamm der Star-Gäste. Im Podcast verrät Tom außerdem, dass die Planung für ihr diesjähriges Pärchenkostüm erstaunlich spät begann - "nur" fünf Monate vor der Party.

+++ Update, 6. November 2025 +++ In der neuesten Ausgabe von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" quatschen Bill und Tom Kaulitz über gleich zwei große Themen: Bills geheimnisvolle Operation und Heidis legendäre Halloween-Party in New York. Bill Kaulitz (36) hatte seine Fans vergangene Woche in Sorge versetzt, nachdem er von einer siebenstündigen Operation berichtet hatte. Im Podcast gibt er nun ein Update - und Entwarnung:

Ich hatte meinen ersten Eingriff und es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert. Bill Kaulitz

Bill kündigt sogar eine weitere OP an Den Grund für den Eingriff will der Tokio-Hotel-Star weiterhin nicht verraten, stellt aber augenzwinkernd klar: "Es war nicht das Facelift." Ganz überstanden ist die Sache allerdings noch nicht: "Übernächste Woche habe ich meine zweite OP, nochmal unter Vollnarkose", so der Sänger. Trotz der Prozedur ließ er sich die Halloween-Feier seiner Schwägerin Heidi Klum (52) nicht entgehen. Wie jedes Jahr lud das Model zu ihrer spektakulären Party in New York - und natürlich waren auch Tom und Bill dabei. Diesmal traten sie im Partnerkostüm auf: Heidi als Medusa, Tom als ihr versteinerter Ritter. Bill hingegen trug auf der Kult-Party ein Sailor-Moon-Kostüm.

In der Podcast-Folge danach zeigen sich die Brüder sichtlich mitgenommen. "Wir wollten zeigen, wie hangover wir sind", erklärt Bill, während Tom warnt: "Es ist die Folge nach Halloween, wir sind natürlich entsprechend im Ar...ch." Statt Champagner oder Cocktails gibt's laut Bill diesmal nur Orangensaft und Kaffee. "Ich trinke erst mal nicht mehr. Ich brauch' eine Pause", lacht der Frontmann.

So wild feierten die Kaulitz-Brüder mit Olli Schulz Für Gesprächsstoff sorgte außerdem ein prominenter Partygast: Olli Schulz. "Olli und ich, wir haben ganz wild gefeiert", erzählt Bill begeistert. "Der kann noch feiern", lobt auch Tom beeindruckt. Bill fügt hinzu: "Wir sind auch noch abgestürzt zusammen, den einen Abend."

Wie wild es wirklich zuging, zeigt Bills Geständnis zum Abschluss: "Ich bin barfuß durch den Regen nach Hause gelaufen." Schuhe? Fehlanzeige. "Ich wollte eigentlich Heidis anziehen, aber die waren mir zu groß." Ein Halloween-Abend also ganz nach Kaulitz-Art - exzessiv, ehrlich und ein bisschen verrückt.

+++ Ursprüngliche Meldung +++ Während im Hause Klum gerade die letzten Vorbereitungen für die dickste Party des Jahres laufen, hat Bill Kaulitz andere Sorgen im Kopf als die letzten DJ-Bookings und schauriges Fingerfood. Denn für den Tokio-Hotel-Star steht kurz vor Heidis großer Sause ein ernstes Event an: Er wird sich einer mehrstündigen OP unterziehen. Das verriet der 36-Jährige im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Wem jetzt Angst und Bange um den beliebten Frontsänger wird, kann direkt aufatmen. Tom Kaulitz stellt direkt klar, dass das Leben seinen Bruders nicht unmittelbar bedroht ist.

Es ist nichts Ernsthaftes [...]. Ich will das nur sagen, nicht dass sich jemand unnötig Sorgen macht. Tom Kaulitz kennt Bills Hang zur Dramatik und relativiert direkt

Bill Kaulitz unter Vollnarkose Ins Detail will Bill trotzdem nicht gehen. Fest steht nur, es handelt sich um eine "große OP", die vermutlich sieben Stunden dauern wird und unter Vollnarkose durchgeführt wird. Ein Restrisiko könne man deshalb natürlich trotzdem nicht ausschließen.

Es kann eben auch schieflaufen. Jetzt musste ich gerade unterschreiben, dass ich auch sterben kann dabei. Bill Kaulitz

Ganz so ernst ist diese Sorge natürlich nicht gemeint und auch Bruder Tom relativiert das Prozedere direkt: "Ja, klar. Unter Vollnarkose musst das ja immer [unterschreiben]." Doch ein weiteres Problem kommt auf Herrn Kaulitz zu.

Ein Tokio-Hotel-Sänger mit einem Windeldilemma Bill muss während der gesamten OP eine Windel tragen. "Ich sitze dabei und ich kriege eine Windel, die krieg ich vorher an." Tom will direkt Details wissen: "Wie machen die das mit der Windel? Du sitzt da sieben Stunden, da geht ja auf jeden Fall was rein in die Windel ..." Bill erklärt darauf, er müsse nüchtern zu dem Termin erscheinen, dürfe also stundenlang vorher nichts essen oder trinken. Trotzdem könne man das natürlich nicht ausschließen, dass die Windel einen Treffer abbekommt.

Wenn ich 'ne fettige Carbonara hatte den Abend vorher, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Bill Kaulitz hat ein echtes Windeldilemma vor sich

Tom lässt nicht locker: "Wenn dann was reingeht, machen die dich dann noch mal sauber vor dem Aufwachen?" Bill kennt die traurige Antwort: "Nein, du gehst dann mit der dreckigen Windel."

Ist Bills Besuch auf Heidis Halloween-Party damit in Gefahr? Wer jetzt denkt, Bill Kaulitz lasse sich Heidis große Sause entgehen, der kann ebenfalls durchschnaufen. Am Ende der Podcast-Folge verrät der 36-Jährige, dass er natürlich nach New York reisen und auf die Halloween-Party des Jahres kommen wird.

Das Gute ist natürlich: Ich bin ja in New York verkleidet. Da wird man dann nicht sehen können, was ich hab machen lassen. Bill Kaulitz

Auf sein Kostüm freue er sich auf jeden Fall schon total, auch wenn er eventuell auf Schmerztabletten in den Big Apple reisen müsse.

