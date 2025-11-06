Die Topmodel-Suche geht weiter GNTM 2026: Live-Walk, Male Models und prominente Gäste – erste Details zu Staffel 21 Aktualisiert: 08:12 Uhr von Jan Islinger, Nicholas V. Die Modelchefin ist in ihrem Element: GNTM goes Staffel 21 Bild: ProSieben / Daniel Graf

Heidi Klum ist wieder auf der Suche: Die Dreharbeiten zu "Germany's Next Topmodel" 2026 laufen bereits auf Hochtouren. Die ersten Details zu Staffel 21 gibt's hier!

Du willst Heidi Klum in Aktion sehen? Hier GNTM-Folgen kostenlos auf Joyn streamen!

So lief das GNTM-Event in Berlin Also Fan-Service kann sie, die liebe Heidi! Ziemlich überraschend lud die Modelchefin am Samstag zu einem Public Walk an den Potsdamer Platz in Berlin ein. Zu bestaunen gab es nicht nur das Supermodel höchstpersönlich, sondern auch den Cast der kommenden GNTM-Staffel. Doch damit nicht genug: Heidi Klum hat sich auch abseits der Kandidaten ein paar schnuckelige Gäste geladen. Die Elevator Boys waren live vor Ort und unterstützen die Modelchefin bei der Entscheidung nach dem Walk. Hinter der Kamera war GNTM-Allstar Rankin bei der Arbeit zu bestaunen.

Sneakpeek im Sony Center Das Set stand um rund 14 Uhr und auch zahlreiche Schaulustige waren Heidis Aufruf ins Sony Center gefolgt. Diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, hielt das Topmodel immerhin mit einigen kurzen Insta-Storys auf dem Laufenden

Hier ist schon der Catwalk aufgebaut, hier laufen gleich meine Models entlang. Heidi Klum in einer Insta-Story vom Potsdamer Platz

Der Klum'sche Dresscode für das besondere Event? Leder pur: Heidi kombinierte ein schwarze Lederbluse mit einem passenden schwarzen Lederrock, dazu XXL-Lederstiefel, die weit übers Knie reichten. Gewohnt stylebewusst, gewohnt outgoing, so kennen wir das von Heidi. Unter den Schaulustigen fanden sich übrigens auch einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen ein: Zoe und Svenja aus der vergangenen Season sind vor Ort und sammeln erste Eindrücke.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das war der Walk der Male Models Dann ging es auch schon los und das Publikum konnte sich erstmalig ein Bild vom diesjährigen Männer-Cast machen. Und der hatte es gar nicht so einfach. Denn der Catwalk entpuppte sich als richtig feucht-fröhlich. Riesige Wasserfontänen waren entlang des Runways aufgebaut, und weil es im Hof des Sony Centers nun mal nicht windstill ist, bekam das ein oder andere Männer-Model schon mal eine eine feuchte Brise ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Alles in allem liefen alle Models souverän, Rankin knippste fleißig und auch Heidi Klum zeigte sich mehr als erfreut über das Public Event.

Sind das die ersten Kandidaten? Doch wer waren die Kandidaten im Sony Center. Einige GNTM-Ultras haben sich dazu schon ihre Gedanken gemacht, darunter auch David Lovric, der meint, einige der Männer-Models erkannt zu haben. Wer sie sein sollen? Das erfährst du hier.

Das volle Paket GNTM - kostenlos auf Joyn! Ganze Folgen und Clips hier streamen!

Vom Oktoberfest ans GNTM-Set Wer glaubt, Heidi Klum erholt sich nach ihrem fulminanten "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus und ihrer Wiesn-Premiere, irrt gewaltig. Pause? Fehlanzeige! Stattdessen beweist die "Germany's Next Topmodel"-Chefin Humor und teilte am Sonntag, 21. September, drei selbstironische Schnappschüsse auf Instagram: Heidi im Power-Nap-Modus an den unmöglichsten Orten. "Shooting GNTM after Wiesn is not that easy" - die Botschaft ist klar!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die 52-Jährige tauschte ihr Dirndl gegen High Heels und reiste direkt nach Berlin, um die Dreharbeiten zur neuen Staffel anzukurbeln. Schlaf? Luxus! Stattdessen: Voller Einsatz für GNTM, eben ganz Heidi!

Ihr GNTM-Bus rollt durch Berlin Die Freude ist riesig! Ihre Ankunft feierte Heidi mit einem euphorischen Reel. "We have arrived in Berlin!", rief sie begeistert und tanzte vor ihrem ganz persönlichen GNTM-Bus samt persönlichem Konterfei und Logo. In einer Story forderte sie ihre Follower:innen auf: "Solltet ihr gerade in Berlin sein und zufällig meinen 'Germany's Next Topmodel'-Bus gesehen haben, macht ein Foto davor und taggt mich. Dann werde ich euch 'retaggen' oder auf meinen Instagram[-Account] zeigen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi goes Water! Ahoi, GNTM-Fans! Auf Instagram kursiert ein Video, das Heidi auf ihrem ganz persönlichen "Germany's Next Topmodel"-Schiff zeigt - inklusive Dreharbeiten bei voller Fahrt. Wo genau diese stattfinden? Darüber wird gerätselt: Ist es die Spree, die Havel oder vielleicht ein ganz anderes Gewässer in Berlin? Egal wo, eines ist sicher: Heidi hat für die neue Staffel wieder spektakuläre Shooting-Locations ausgekundschaftet!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Erste Star-Gästin für GNTM 2026 enthüllt! Selbstredend dürfen sich die Fans auch in Staffel 21 auf zahlreiche Stars freuen. Den ersten Namen verriet Heidi in einem Instagram-Q&A auf dem Weg zu den Aufzeichnungen einer GNTM-Modenschau:

Heute ist Lottie Moss da! Heidi verrät erste Star-Gästin der neuen Staffel

Die Halbschwester von Kate Moss gibt damit ihr Debüt bei "Germany's Next Topmodel". Außerdem bei den Dreharbeiten gesichtet wurden Stage-Coachin und Choreografin Nikeata Thompson sowie Schauspieler und Male Model Michele Morrone. Wer wird noch dabei sein? Wir sind gespannt!

Casting für Staffel 21 beendet Kurz nach dem Finale der Jubiläums-Staffel startete schon die Bewerbungsphase für GNTM 2026. Inzwischen ist die Topmodel-Auswahl für das kommende Jahr abgeschlossen, wie die Produktionsfirma RedSeven bekannt gab. Das Casting-Team bedanke sich bei allen, "die sich für die 21. Staffel angemeldet haben", heißt es auf der offiziellen Bewerbungs-Seite. Wer wird also die nächste Staffel aufmischen? Eins ist sicher: Heidi setzt auch in der nächsten Staffel auf ein buntes Potpourri an Topmodel-Anwärter:innen. Wie immer konnte sich jede:r bewerben - unabhängig von Größe, Alter und Erfahrung.

GNTM 2026: Erste Infos zum Cast Eine Kandidatin steht bereits fest: Safia. Die Top-Favoritin der Jubiläums-Staffel musste zwar kurz vor der ersehnten Reise nach Los Angeles aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden, erhält aber dank einer Wildcard von Heidi direkt einen Platz in den Top 20 von GNTM 2026.

Deutlich ungewisser ist die Situation für Ildikó von Kürthy. Die Bestseller-Autorin gab bereits im Juni über ihren Instagram-Account bekannt, dass sie sich für die 21. Staffel als Best Agerin beworben hat. Doch schafft sie es tatsächlich in die engere Auswahl? Vor kurzem war Heidi selbst noch auf dem Laufsteg: Wow-Auftritt in der Stadt der Liebe: Heidi Klum zieht in Paris alle Blicke auf sich!

Um die Wartezeit bis zum Start der nächsten Staffel zu verkürzen, kannst du ganze Folgen von "Germany's Next Topmodel" kostenlos auf Joyn streamen.

Das volle Paket GNTM - kostenlos auf Joyn! Ganze Folgen und Clips hier streamen!