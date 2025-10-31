Ein medizinischer Eingriff steht bevor Große OP bei Bill Kaulitz: Kommt er zu Heidi Klums Halloween-Party? Aktualisiert: 31.10.2025 • 08:51 Uhr von Jan Islinger Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz beim 20-Jahre-"Durch den Monsun"-Konzert in der Berliner Wuhlheide im August 2025. Bild: picture alliance / dpa

Bittere Pille für Tokio-Hotel-Sänger: Er muss sich kurz vor Heidi Klums großer Halloween-Party einer siebenstündigen OP unterziehen. Ist damit sein Auftritt auf der Horror-Sause in Gefahr?

Siebenstündige OP kurz vor Heidi Klum Halloween Während im Hause Klum gerade die letzten Vorbereitungen für die dickste Party des Jahres laufen, hat Bill Kaulitz andere Sorgen im Kopf als die letzten DJ-Bookings und schauriges Fingerfood. Denn für den Tokio-Hotel-Star steht kurz vor Heidis großer Sause ein ernstes Event an: Er wird sich einer mehrstündigen OP unterziehen. Das verriet der 36-Jährige im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Wem jetzt Angst und Bange um den beliebten Frontsänger wird, kann direkt aufatmen. Tom Kaulitz stellt direkt klar, dass das Leben seinen Bruders nicht unmittelbar bedroht ist.

Es ist nichts Ernsthaftes [...]. Ich will das nur sagen, nicht dass sich jemand unnötig Sorgen macht. Tom Kaulitz kennt Bills Hang zur Dramatik und relativiert direkt

Bill Kaulitz unter Vollnarkose Ins Detail will Bill trotzdem nicht gehen. Fest steht nur, es handelt sich um eine "große OP", die vermutlich sieben Stunden dauern wird und unter Vollnarkose durchgeführt wird. Ein Restrisiko könne man deshalb natürlich trotzdem nicht ausschließen.

Es kann eben auch schieflaufen. Jetzt musste ich gerade unterschreiben, dass ich auch sterben kann dabei. Bill Kaulitz

Ganz so ernst ist diese Sorge natürlich nicht gemeint und auch Bruder Tom relativiert das Prozedere direkt: "Ja, klar. Unter Vollnarkose musst das ja immer [unterschreiben]." Doch ein weiteres Problem kommt auf Herrn Kaulitz zu.

Ein Tokio-Hotel-Sänger mit einem Windeldilemma Bill muss während der gesamten OP eine Windel tragen. "Ich sitze dabei und ich kriege eine Windel, die krieg ich vorher an." Tom will direkt Details wissen: "Wie machen die das mit der Windel? Du sitzt da sieben Stunden, da geht ja auf jeden Fall was rein in die Windel ..." Bill erklärt darauf, er müsse nüchtern zu dem Termin erscheinen, dürfe also stundenlang vorher nichts essen oder trinken. Trotzdem könne man das natürlich nicht ausschließen, dass die Windel einen Treffer abbekommt.

Wenn ich 'ne fettige Carbonara hatte den Abend vorher, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Bill Kaulitz hat ein echtes Windeldilemma vor sich

Tom lässt nicht locker: "Wenn dann was reingeht, machen die dich dann noch mal sauber vor dem Aufwachen?" Bill kennt die traurige Antwort: "Nein, du gehst dann mit der dreckigen Windel."

Ist Bills Besuch auf Heidis Halloween-Party damit in Gefahr? Wer jetzt denkt, Bill Kaulitz lasse sich Heidis große Sause entgehen, der kann ebenfalls durchschnaufen. Am Ende der Podcast-Folge verrät der 36-Jährige, dass er natürlich nach New York reisen und auf die Halloween-Party des Jahres kommen wird.

Das Gute ist natürlich: Ich bin ja in New York verkleidet. Da wird man dann nicht sehen können, was ich hab machen lassen. Bill Kaulitz

Auf sein Kostüm freue er sich auf jeden Fall schon total, auch wenn er eventuell auf Schmerztabletten in den Big Apple reisen müsse.

