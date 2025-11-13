Damit hat die Braut nicht gerechnet Alters-Schock bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Martin zu jung für Sarah? Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Rebecca A., Nicholas V. Hochzeit auf den ersten Blick Martin ist überwältigt, Sarah auch? Videoclip • 08:59 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich stehen sich Sarah und Martin im Standesamt zum ersten Mal gegenüber. Plötzlich ist Sarah verwundert: Ist Martin wirklich jünger? Wird es dem Ehe-Glück der beiden im Weg stehen?

+++ Update, 11. November 2025 +++

"Hochzeit auf den ersten Blick" für Sarah und Martin: Erst Anspannung, dann Wow-Moment Wir konnten Sarah und Martin bereits kennenlernen. Auch wenn vor allem Sarah zugibt, in manchen Momenten unsicher gewesen zu sein: Im exklusiven Joyn-Interview am Hochzeitstag vor der Zeremonie hat sie uns verraten, dass sie fest an das Experiment glaubt. Dennoch blieb die Frage: Wird sie kalte Füße bekommen und doch noch Nein sagen? Martin wirkt viel unaufgeregter, doch auch er gibt uns gegenüber offen zu: "Die Anspannung steigt so langsam!" Trotzdem ist er sicher, dass es "ein wunderschöner Tag" werden wird. Auf die Frage, wie er sich den Moment vorstellt, wenn seine Zukünftige auf ihn zukommt, antwortet er: "Ich habe keine Vorstellung, wie sie aussehen wird. Da bin ich wirklich frei in meinen Gedanken." Dann fügt er noch hinzu: "Es wird ein Wow-Moment werden!" Er ist sich sicher:

Es wird wunderschön - für uns beide! Martin im Joyn-Interview vor der Hochzeit

Beide sagen Ja zueinander - und besiegeln ihren mutigen Entschluss mit einem Kuss. Martin schwärmt "War sehr schön, sie zu küssen, hat sich sehr gut angefühlt." Auch Sarah findet, der "Kuss hat sich gut angefühlt".

Kurzer Schreck-Moment: Ist der Altersunterschied ein Problem? Eigentlich ist alles wunderschön. Doch ein Blick auf die Stamm-Daten ihres zukünftigen Ehemannes Martin lässt Sarah kurz verwundert zurück: "Du bist so jung!", scheint sie ihm fast anklagend zu sagen. Denn Martin ist vier Jahre jünger als Sarah. Wird der Altersunterschied nun zu einem Problem? Zum Glück hält der Schreck-Moment nur kurz. Denn Martin reagiert total gelassen: "Du doch auch!" Und auch Sarah fügt noch hinzu: "Mein Schwager ist auch jünger als meine Schwester." Sie einigen sich darauf, dass das Alter auch nur eine Zahl ist. Der Altersunterschied scheint also kein Problem für eine erfolgreiche Ehe der beiden zu sein.

"Mut wird belohnt": Reaktionen nach der "Hochzeit auf den ersten Blick" Martin und Sarah schweben auf Wolke sieben: Nach ihrer mutigen "Hochzeit auf den ersten Blick" folgen viele Küsse. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Wir konnten mit Sarah und Martin nach der Hochzeit kurz sprechen. Beide waren noch völlig unter dem Eindruck der Trauung. Martin ist sich sicher: "Das war die absolut richtige Entscheidung!" Sarah gibt zu: "Ich bin total erleichtert". Auf die Frage, was sie gedacht hat, als sie auf Martin zugegangen ist: "Ich hab in dem Moment gar nichts mehr gedacht." Sie gesteht, dass ihr nur durch den Kopf ging: "Ich muss heil da vorne ankommen!" Als Martin Sarah das erste Mal erblickte, kam ihm nur ein Wort in den Sinn: "Wunderschön!" Martin ist sogar völlig baff und ist sich sicher: "Wir werden beide sehr gut zueinander passen." Im Interview mit Joyn gibt er außerdem zu:

Ich bemerke so langsam, dass ich jetzt ein Ehemann sein werde. Martin

Auch die Familien und Freund:innen sind nach der Zeremonie erleichtert, dass alles so schön geworden ist. Martins Mutter freut sich: "Mut wird belohnt!"

"Ich kann sagen, dass ich in Sarah verliebt bin" Die "Hochzeit auf den ersten Blick" war für Sarah und Martin wunderschön. Wie es für beide auf der Hochzeitsreise weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir erfahren bereits, dass Martin meint: "Ich kann sagen, dass ich in Sarah verliebt bin." Geht es ihr genauso? Oder sind ihre Gefühle nicht so stark wie die ihres Gatten? Das siehst du in der nächsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Dienstag, 18. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 10. November 2025 +++

In Folge 3 steht für Sarah und Martin die große Styling-Frage an. Beim Brautkleid ist Sarah schnell hin und weg: "Das schlichte Kleid ist genau mein Kleid", schwärmt Sarah. Auch Martin will Eindruck machen: "Ich will so auf sie wirken, dass sie auf den ersten Blick von mir begeistert ist", gesteht er - und hofft auf einen echten Wow-Moment. Seine Schwester ist jedenfalls überzeugt: Der Anzug sitzt perfekt, und der emotionale Augenblick rührt sie zu Tränen. Und auch bei Sarah fließen erste Tränen: Als sie ihr Kleid anprobiert, wird ihr plötzlich klar, wie nah der große Tag wirklich ist. Doch so kurz vor der Eheschließung gesteht sie, sie habe das Gefühl, "die Nerven zu verlieren".

Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Sarah, kurz vor der "Hochzeit auf den ersten Blick"

Platzt die "Hochzeit auf den ersten Blick" in letzter Minute - oder wagt Sarah den mutigen Schritt ins Standesamt und sagt "Ja"?

+++ Original-News +++ Für Sarah und Martin beginnt ein aufregendes Abenteuer: Die beiden Singles wagen sich auf die Suche nach der Liebe - und das auf den ersten Blick! Sarah, die sportliche und zielstrebige wissenschaftliche Mitarbeiterin, ist seit sieben Jahren Single und hofft, endlich einen liebevollen Partner zu finden und mit ihm vielleicht eine Familie zu gründen. Auch Apotheker Martin ist bereit für die Ehe. Er beschreibt sich selbst als liebevoll und verlässlich und sehnt sich nach der körperlichen und emotionalen Nähe, die eine Partnerschaft mit sich bringt.

Ein perfektes Match? Auf dem Papier scheinen Sarah und Martin gut zusammenzupassen. Beide sind intelligent, gewissenhaft, zielstrebig und beruflich erfolgreich. Zudem haben beide einen eher ruhigen Charakter. Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn sieht noch einen weiteren vielversprechenden Aspekt: "Was mit größter Wahrscheinlichkeit auch hilft, ist, dass sie sich optisch beide sehr gut gefallen werden. [...] Es ging beim Workshop schon hervor." Trotz des vielversprechenden Potenzials gibt es auch Herausforderungen. Martin fällt es manchmal schwer, seine Emotionen zu zeigen. Dadurch könnte sich die selbstreflektierende Sarah schnell verunsichert fühlen. Laut den Expert:innen bräuchte der introvertierte Martin eine Frau, die die Initiative ergreift und ihn aus der Reserve lockt. Kann Sarah diese Rolle übernehmen? Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Martins emotionale Stabilität könnte Sarah die nötige Sicherheit geben, die ihr bisher fehlte.

Das Fazit der Expert:innen Die Expert:innen sehen in Sarah und Martin ein Paar mit großem Potenzial, betonen jedoch, dass das Paar in der Anfangszeit möglicherweise zusätzliche Unterstützung und Vermittlungsgespräche benötigt, um die anfänglichen Hürden zu überwinden. Wie werden Sarah und Martin reagieren, wenn sie sich zum ersten Mal auf dem Standesamt begegnen? Das siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

