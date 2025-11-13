Spätes Mutter-Glück
"Baby via Leihmutter": Wünscht sich "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Bank ein zweites Kind?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Die Expertin hat auf Instagram sehr persönliche Fragen beantwortet - und dabei offenbart, dass sie und ihr Mann Ryan über ein weiteres Kind nachdenken. Erst im Januar kam ihre Tochter Kaia Amelia zur Welt, sieben Wochen zu früh.
Die Matching-Expertin ist wieder im Einsatz!
Dr. Sandra Bank teilt auf Instagram ein Update zum Kinderwunsch
Die Psychologische Psychotherapeutin Dr. Sandra Bank, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die passenden Paare zusammenführt, hat schon eine bewegende Kinderwunschreise hinter sich. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" sprach die 44-Jährige bereits offen über die schweren Jahre, die sie durchlebt hat. "Das ist ganz bestimmt die belastendste Phase meines Lebens gewesen", sagte sie rückblickend in der Sendung. Mit 42 sei sie "fast klinisch depressiv" gewesen, nachdem sie Fehlgeburten erlitten und zwei geplante Hochzeiten abgesagt hatte.
Doch trotz aller Rückschläge erlebte Dr. Sandra Bank mit 43 ihr Mutterglück. Heute genießt sie das Leben mit ihrer kleinen Tochter in vollen Zügen: "Ich hätte mir nicht gedacht, dass man so viel Liebe erleben kann."
In einer Frage-Runde auf Instagram äußerte sie sich jetzt auch zu einem möglichen Geschwisterchen für Kaia Amelia.
Wir haben noch drei fünf Tage alte Blastozysten auf Eis. Wenn, dann müssen wir auch 'Baby via Leihmutter' überlegen. Keine leichte Entscheidung, wir treffen sie im Dezember.
Warum eine Leihmutterschaft für sie eine Option ist
Damit überraschte die 44-Jährige offenbar einige ihrer Followerinnen und Follower. Auf die Nachfrage, warum sie überhaupt über eine Leihmutterschaft nachdenke, zeigte sich Bank gewohnt offen und erklärte, warum eine erneute Schwangerschaft für sie mit gesundheitlichen Risiken verbunden wäre:
Wegen Schwangerschafts-Bluthochdruck. Kaia musste deswegen sieben Wochen früher geholt werden.
Die 44-Jährige hat schon einiges durchgemacht, wie sie zudem schilderte: Sie lebt mit dem Polyzystischen Ovarsyndrom (PCO), einer Hormon-Störung, und litt während Kaias Schwangerschaft an Präeklampsie, einer ernsten Komplikation mit Bluthochdruck. "Ich musste sieben Monate Insulin spritzen, [...] aber der Blutdruck in der Schwangerschaft wäre das größte Problem beziehungsweise Risiko", so die Matching-Expertin.
Wie auch immer die Entscheidung des Paares im Dezember ausfällt - Dr. Sandra Bank zeigt, dass es viele Wege zum Glück gibt und dass sich Herzenswünsche manchmal auch dann erfüllen, wenn man den Mut hat, neue Wege zu gehen.
