Alle Teilnehmer:innen
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Die mutigen Singles der neuen Staffel!
Aktualisiert:von Nicholas V.
Zwölf Singles, ein Traum: Wer findet bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein ganz persönliches Happy End? Diese mutigen Teilnehmer:innen wagen das Liebes-Experiment in 2025.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Sportskanone Daniel und DIY-Queen Lina - passt das zusammen? Für wen schlägt das Herz von Revolverheld-Fangirl Julia, wenn sie "Halt dich an mir fest" summt? Wohin führt die Leidenschaft des Musical-Darstellers Marc - etwa zum ehrgeizigen Kommissar-Anwärter Marco? Und wer landet an der Seite von Cheerleaderin Michelle?
Zwölf neue Singles für Staffel 12
Amor, aufgepasst! Seit Dienstag, 21. Oktober, immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, wagen zwölf mutige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erneut das wohl romantischste und größte Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen. Doch welches Paar entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung "Ja" - und wer könnte ins Grübeln geraten?
Die Chancen stehen gut, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Matches in Staffel 12 sind auch diesmal die versierten Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich.
Diese Frauen sind bereit für die ganz große Liebe
Mutige Herzen für ein neues Abenteuer! In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stellen sich fünf Single-Frauen dem Liebes-Experiment. Sie alle sind bereit, ihr Herz zu öffnen und mit einem noch unbekannten Partner den Bund fürs Leben einzugehen:
Alle Single-Frauen in der Galerie-Übersicht
Die Männer in Staffel 12
Zu den fünf Single-Frauen gesellen sich sieben Single-Männer, die ebenfalls auf die ganz große Liebe hoffen. Aber Achtung, es wird spannend! Denn in dieser Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es eine Premiere: Zum allerersten Mal werden zwei Männer miteinander gematcht. Wer sich diesem mutigen Experiment stellt:
Die Single-Herren in der Galerie-Übersicht
Wer wurde mit wem gematcht?
Die Spannung steigt: Welche Singles hat das Expert:innen-Team nach wissenschaftlichen Kriterien zum perfekten Match erklärt?
Die Antwort gibt es in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Alle Matches in Staffel 12
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Paare hoffen auf die große Liebe
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare: Wer ist noch zusammen, wer getrennt?
Keine Folge verpassen
Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick"? Das sind die Sendetermine von Staffel 12
Es wird wieder geheiratet!
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Alle Infos zu Staffel 12
Nach kalten Füßen vor dem großen Tag
Wow-Moment für Sarah und Martin: So romantisch war die Trauung
Kühle Gefühle auf Gozo
"Klarer Cut": War's das für Michelle und Marlon?
"Riesiges Problem"
"Riesiges Problem": Bremst Daniel Lina aus?
Erstes Männer-Match
Nach Wutausbruch: Marc ist in Marco "verknallt"
Holpriger Ehe-Start
Ehe gescheitert? Julians "Gefühle haben bisschen nachgelassen"