Brandneu in Staffel 12 Herzenstage bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Erstmals lernen sich die Paare schon vor dem Finale kennen! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Tina Lilian Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst (v.l.) begrüßen die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare zu den Herzenstagen in Tirol. Bild: Joyn / SAT.1

Kaum aus den Flitter-Tagen zurück, geht es für die Paare direkt weiter: Erstmals stehen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die Herzenstage an. Mit Unterstützung der Expert:innen rücken die Ehepaare noch enger zusammen. Sie treffen sich schon vor dem Finale alle gegenseitig.

Das gab es noch nie: Eine zweite Reise soll die Paare unterstützen Dieses Jahr gibt es eine spannende Neuerung bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Die Paare bekommen nach der Hochzeitsreise eine zweite gemeinsame Auszeit, um noch stärker zusammenzuwachsen. Bei den Herzenstagen arbeiten die Paare an ihrer gemeinsamen Zukunft und werden von den Expert:innen unterstützt.

In diesem Jahr erfahren die Paare noch mehr Begleitung und Stärkung: Wir laden sie ein zu den Herzenstagen. Dr. Sandra Köhldorfer

Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst sind durchgängig erreichbar für die Paare. So können sie Herausforderungen sofort erkennen und bei der Lösung von Problemen unterstützen.

Liebes-Workshop in romantischer Umgebung In Tirol beziehen die Paare stylische Chalets, eingebettet in eine traumhafte Landschaft. Da kann es schon vorkommen, dass eine Kuh am Fenster der Sauna vorbeischlendert, während die Paare eine Beziehungs-Aufgabe des Expert:innen-Teams bearbeiten.

Ich find's mega, dass wir sozusagen noch eine zweite Hochzeitsreise kriegen, dass wir uns noch mal intensiver kennenlernen. Marc

Beim Einzug gleich die erste Überraschung: Zum ersten Mal sehen alle ihr Hochzeitsbild, das sie im eigenen Chalet begrüßt.

Ebenfalls neu: Die Paare lernen sich jetzt schon gegenseitig kennen Das gab es bei "Hochzeit auf den ersten Blick" noch nie: Vor dem Finale können sich die Paare austauschen. Bild: Joyn / SAT.1

Die Unterstützung der Expert:innen ist bei diesem Liebes-Experiment natürlich wichtig, aber nichts kann den Austausch mit Gleichgesinnten ersetzen. Deswegen treffen sich die Paare dieses Jahr auf den Herzenstagen zum ersten Mal bereits vor dem Finale. Bei einem gemeinsamen Dinner können sie sich untereinander austauschen, Erfahrungen vergleichen und Ratschläge bekommen. Wie lief es bei den anderen? Hat vielleicht jemand dieselben Probleme? Die Vorfreude auf das Kennenlernen ist groß, aber auch eine Befürchtung macht die Runde: Sind alle anderen vielleicht glücklicher? Die Herzenstage: Neu bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ab Folge 7: Dienstag, 2. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - oder bereits ab 25. November exklusiv bei Joyn PLUS+.

