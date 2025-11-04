Alle Teilnehmer:innen im Überblick Heute Abend läuft "Hochzeit auf den ersten Blick": Das sind die neuen Singles der 12. Staffel Aktualisiert: 04.11.2025 • 18:20 Uhr von Nicholas V. Sie wollen neben neun anderen die "Hochzeit auf den ersten Blick" dieses Jahr wagen (v. l.): Marén, Marlon und Lina. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Zwölf Singles, ein Traum: Wer findet bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein ganz persönliches Happy End? Diese mutigen Teilnehmer:innen wagen das Liebes-Experiment in Staffel 12.

Sportskanone Daniel und DIY-Queen Lina - passt das zusammen? Für wen schlägt das Herz von Revolverheld-Fangirl Julia, wenn sie "Halt dich an mir fest" summt? Wohin führt die Leidenschaft des Musical-Darstellers Marc - etwa zum ehrgeizigen Kommissar-Anwärter Marco? Und wer landet an der Seite von Cheerleaderin Michelle?

Zwölf neue Singles für Staffel 12 Amor, aufgepasst! Seit Dienstag, 21. Oktober, immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, wagen zwölf mutige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erneut das wohl romantischste und größte Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen. Doch welches Paar entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung "Ja" - und wer könnte ins Grübeln geraten? Die Chancen stehen gut, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Matches in Staffel 12 sind auch diesmal die versierten Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich.

Diese Frauen sind bereit für die ganz große Liebe Mutige Herzen für ein neues Abenteuer! In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stellen sich fünf Single-Frauen dem Liebes-Experiment. Sie alle sind bereit, ihr Herz zu öffnen und mit einem noch unbekannten Partner den Bund fürs Leben einzugehen: Julia (28) aus Hamburg

Lina (26) aus Kiel (Schleswig-Holstein)

Marén (60) aus Lilienthal (Niedersachsen)

Michelle (24) aus Kornwestheim (Baden-Württemberg)

Sarah (40) aus Neuenrade (Nordrhein-Westfalen)

Die Männer in Staffel 12 Zu den fünf Single-Frauen gesellen sich sieben Single-Männer, die ebenfalls auf die ganz große Liebe hoffen. Aber Achtung, es wird spannend! Denn in dieser Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es eine Premiere: Zum allerersten Mal werden zwei Männer miteinander gematcht. Wer sich diesem mutigen Experiment stellt: Daniel (31) aus Untergruppenbach (Baden-Württemberg)

Frank (61) aus Hannover (Niedersachsen)

Julian (30) aus dem Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen)

Marc (40) aus Hamburg

Marco (30) aus Münchwies (Saarland)

Marlon (30) aus Überlingen (Baden-Württemberg)

Martin (36) aus Lübben (Brandenburg)

Wer wurde mit wem gematcht? Die Spannung steigt: Welche Singles hat das Expert:innen-Team nach wissenschaftlichen Kriterien zum perfekten Match erklärt? Die Antwort gibt es in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

