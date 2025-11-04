Es wird wieder geheiratet!
Heute Abend läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Alle Infos zur 12. Staffel
Endlich ist es wieder so weit: Zwölf Singles wagen den Schritt zum Standesamt. Doch wo schlägt Amors Pfeil besonders heftig ein? Wer sagt Ja zu einer lebenslangen Liebes-Geschichte und wer zögert vielleicht etwas? In SAT.1 und auf Joyn können Fans wieder mitfiebern.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Ab Dienstag, 21. Oktober, hat Amor wieder Hochsaison: SAT.1 und Joyn starten in die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Und wie Michelle und Fabian aus der letzten Staffel beweisen, lässt sich hier das große Glück finden.
Neue Staffel, neuer Sendeplatz
Wichtig: "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft dieses Jahr immer dienstags zur Primetime in SAT.1 und im Livestream auf Joyn - nicht mehr montags. Ab 21. Oktober, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, erwarten die Zuschauer:innen insgesamt sechs emotionale Hochzeiten.
Und das Beste: Alle Folgen der neuen Staffel stehen direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Um keine Folge zu verpassen, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine der neuen Staffel in der Übersicht.
Exklusive Bonus-Folge zur neuen Staffel
Vorfreude pur! Schon ab dem 14. Oktober gibt's auf Joyn exklusiv eine Bonus-Folge zur neuen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" mit den schönsten Erfolgsgeschichten, den diesjährigen Teilnehmer:innen und atemberaubende Szenen von Dr. Sandra Köhldorfers eigener Hochzeit.
Hier die Bonus-Episode streamen:
Zwölf neue Singles für Staffel 12
Mutige Herzen für ein neues Abenteuer! In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stellen sich fünf Single-Frauen und sieben Single-Männer dem wohl romantischsten und größten Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen. Du willst mehr über die Singles erfahren, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen und mit einem noch unbekannten Partner den Bund fürs Leben einzugehen? Hier lang!
"Hochzeit auf den ersten Blick" feiert die Liebe - mit dem ersten Männer-Paar
Doch das ist erst der Anfang: "Hochzeit auf den ersten Blick" überrascht in diesem Jahr mit dem ersten Männer-Paar! Wer außerdem von den Expert:innen zu perfekten Matches erklärt wurde, erfährst du hier.
Die Magie eines Experiments: Das ist "Hochzeit auf den ersten Blick"
Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" haben zwölf Singles ihr wohl aufregendstes Blind Date, denn sie lernen den oder die Zukünftige:n erst vor dem Standesbeamten kennen, mit dem Ziel, eine Zukunft voller Liebe, Glück und Zweisamkeit aufzubauen.
Die Chancen, den Menschen fürs Leben zu finden, stehen gut. Auch in diesem Jahr können die Singles auf das Vertrauen des Expert:innen-Trios Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst zählen. Mit Fingerspitzengefühl, Wissenschaft und einem Hauch Amor-Magie suchen sie nach Paaren, deren Herzen im gleichen Takt schlagen könnten.
Wer sagt Ja? Wer sagt Nein? Die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft ab dem 21. Oktober immer dienstags um 20:15 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
