Alle Matches in Staffel 12
Heute kommt "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Sind diese sechs Paare ein perfektes Match?
Aktualisiert:von Nicholas V.
Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Auf diese Frage suchen erneut zwölf Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Antwort. Doch wer wurde mit wem gematcht? Hier sind alle Paare der neuen Staffel.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Neue Singles, neue Hochzeiten - neue Liebes-Geschichten?
Die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ist in vollem Gange. Seit Dienstag, 21. Oktober, legen erneut zwölf mutige Singles ihr Liebes-Glück in die Hände von versierten Expert:innen:
Daniel (31) aus Untergruppenbach (Baden-Württemberg)
Frank (61) aus Hannover (Niedersachsen)
Julia (28) aus Hamburg
Julian (30) aus dem Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen)
Lina (26) aus Kiel (Schleswig-Holstein)
Marc (40) aus Hamburg
Marco (30) aus Münchwies (Saarland)
Marén (60) aus Lilienthal (Niedersachsen)
Marlon (30) aus Überlingen (Baden-Württemberg)
Martin (36) aus Lübben (Brandenburg)
Michelle (24) aus Kornwestheim (Baden-Württemberg)
Sarah (40) aus Neuenrade (Nordrhein-Westfalen)
Die Paare in Staffel 12
Aus ihnen wurden sechs Paare ausgewählt, die die besten Voraussetzungen für ein gemeinsames Leben bieten. Nun liegt es an ihnen, ob aus Wissenschaft Liebe werden kann:
Sie bilden das erste Match, das sich in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick" zum ersten Mal im Standesamt begegnet: Lina aus Kiel und Daniel aus Untergruppenbach.
Der 31-jährige Bildungsreferent ist ein loyaler Sport-Fan mit einer Vorliebe für Ordnung, der aber auch spontane Abenteuer liebt. Und Lina? Die 26-jährige Erzieherin ist eine strahlende Persönlichkeit, die mit ihrer Positivität ansteckt und sich neben DIY-Projekten und Backen vor allem eine eigene Familie wünscht. Sind die beiden füreinander bestimmt?
Anlage-Assistentin mit sportlichem Ehrgeiz trifft auf bodenständigen Kaufmann, der sich nach Liebe und Ehrlichkeit sehnt: Mit Michelle und Marlon stürzt sich ein weiteres Paar in ein ungewisses Abenteuer.
Die Expert:innen sind überzeugt, dass die 24-Jährige aus Kornwestheim und der 30-Jährige aus Überlingen das Zeug zum Traumpaar haben. Doch werden die beiden den Mut haben, sich auf das Experiment einzulassen?
Alle Augen sind auf sie gerichtet: Der 40-jährige Marc aus Hamburg und der 30-jährige Marco aus dem saarländischen Münchwies bilden das erste Männer-Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick".
Auf dem Papier scheinen sie ein perfektes Match zu sein: Marc, der reiselustige Weltenbummler, sucht einen offenen und harmoniebedürftigen Partner. Und Marco? Der humorvolle Kommissar-Anwärter ist kommunikativ, unternehmungslustig und immer für Action zu haben. Könnte dieses Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Geschichte schreiben?
Der 30-jährige Julian ist wie ein guter Apple Cider: Nicht jedermanns Geschmack, aber wer ihn mag, liebt ihn! Die Frage ist: Wird Julia den einzigartigen Geschmack des Produktmanagers aus dem Ruhrpott zu schätzen wissen?
Die 28-jährige Hamburgerin liebt das Leben, tanzt, backt und träumt von einer eigenen Familie. In der neuen Staffel könnte sie nun in Julian den Mann ihrer Träume finden.
Als Kind wollte Martin Bäcker werden, heute ist er Apotheker. Der 36-Jährige aus Brandenburg mag es ordentlich und akkurat, aber auch sportlich und leidenschaftlich.
Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" trifft er auf die 40-jährige Sarah aus Neuenrade, die ebenfalls Wert auf Struktur legt und sich einen sportlichen Partner wünscht. Doch reicht die gemeinsame Vorliebe für Ordnung und Aktivität für das große Liebes-Glück?
Marén und Frank bilden den krönenden Abschluss der diesjährigen Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Beide sind 60 Jahre alt und haben bereits ein bewegtes Leben hinter sich.
Marén, die Powerfrau aus Lilienthal, hat Kinder und Enkelkinder und hält sich mit Sport und Meditation fit. Hannoveraner Frank, der Kriminal-Beamte, Hobby-Schauspieler und Pilger, hat schon viele Rollen gespielt. Finden diese beiden mit ihrer reichen Lebenserfahrung zueinander?
Ob bei diesen Paaren aus Wissenschaft Liebe erwächst, siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
