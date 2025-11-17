Spontan oder vorgegeben? Ist "Hochzeit auf den ersten Blick" gescriptet? Teilnehmerin klärt auf! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" suchen Singles nach ihrem perfekten Match. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Sie heiraten bei ihrem ersten Kennenlernen überhaupt. "Hochzeit auf den ersten Blick" bringt Paare nach wissenschaftlichen Kriterien zusammen. Aber ist das, was man in der Show sieht, gescriptet? Staffel-12-Teilnehmerin Lina gibt darauf jetzt eine Antwort.

Folgen die Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einem Drehbuch? Lina und Daniel gehören zu den Paaren, die in Staffel 12 das große Liebes-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen. Sie haben sich das Ja-Wort gegeben bei ihrem ersten Kennenlernen überhaupt, gematcht von Expert:innen. Danach folgte eine Hochzeitsreise nach Schweden, wo die beiden sich unter anderem beim gemeinsamen Knäckebrot-Backen und Blumenkränze-Flechten besser kennenlernen konnten. Auf Instagram hat Lina jetzt zu einer Fragerunde eingeladen. Und dabei kam eine Frage auf, die manche Zuschauer:innen immer wieder beschäftigt.

Teilnehmerin Lina: "Kann jeder selbst entscheiden" Ist "Hochzeit auf den ersten Blick" gescriptet? Folgen die Teilnehmer:innen einem vorgegebenen Drehbuch, oder handeln und sprechen sie frei und spontan? Die konkrete Frage lautet: "Musstet ihr einem Drehbuch folgen? Also gab es vorgegebene Gesprächsthemen?" Lina sorgt für Klarheit und gibt einen Einblick hinter die Kulissen: "Nein. Die Aktivitäten waren vorgegeben, und beim Interview bekommt man Fragen gestellt, aber was man daraus macht, kann jeder selbst entscheiden." Sie betont:

Ich habe mich nie zu etwas gezwungen gefühlt und genau das macht für mich das Format und das Team dahinter so schön. Lina

Wie geht Lina mit der räumlichen Distanz um? Auf die Frage, wer sie zu "Hochzeit auf den ersten Blick" angemeldet habe, verrät sie: "Ich habe mich selbst angemeldet. Aber meine Mama hatte die Idee." Auch ob die Entfernung von gut 500 Kilometern Luftlinie - und sogar über 700 Kilometer Fahrstrecke - zwischen ihren aktuellen Wohnorten ein Problem werden könnte, wenn sie und Daniel ein Paar bleiben, möchte ein Fan wissen. Da sie noch nie eine Fernbeziehung gehabt habe, habe sie gewusst, dass sie dies nicht voreilig ausschließen könne. Wie und ob Daniel und sie dies meistern werden, könne man in den weiteren Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" sehen, kündigt Lina an.

"Hochzeit auf den ersten Blick" läuft immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

