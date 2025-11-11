Das ist der Grund Nicht mehr Köhldorfer: So heißt die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin jetzt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V. Die Matching-Expertin heißt inzwischen nicht mehr Köhldorfer - aus einem wundervollen Grund. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Aufmerksame Fans haben es längst bemerkt: Dr. Sandra Köhldorfer hat ihren Nachnamen abgelegt! Warum die Matching-Expertin in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel trotzdem noch mit ihrem alten Namen auftritt und was der Wechsel für sie persönlich bedeutet, erfährst du hier.

Von Köhldorfer zu Bank Was Dr. Sandra Köhldorfer uns damals voller Stolz in einem Exklusiv-Interview ankündigte, wurde an ihrem großen Tag Realität: Sie nahm den Nachnamen ihres Mannes Ryan an! Seit dem 8. August 2025 heißt sie Dr. Sandra Bank - und tritt auch beruflich unter diesem Namen auf.

Mir ist wichtiger, dass es zu mir passt und sich stimmig anfühlt. Dr. Sandra Bank über ihren Namenswechsel

Viele Zuschauer:innen werden sich daher fragen: Warum ist die Matching-Expertin in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick", die seit dem 21. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn läuft, noch unter ihrem alten Namen zu sehen?

Darum tritt Dr. Sandra Bank bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 noch mit ihrem Mädchen-Namen auf Die Antwort ist ganz einfach: Die Dreharbeiten zur 12. Staffel fanden vor Dr. Sandra Banks Hochzeit statt. Bei einer so aufwendigen Produktion wie "Hochzeit auf den ersten Blick" vergeht von Drehstart bis zur Ausstrahlung viel Zeit - und zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen trug die 43-Jährige noch ihren Mädchen-Namen Köhldorfer. Logischerweise tritt sie deshalb im Rahmen der neuen Staffel noch mit diesem Namen auf.

