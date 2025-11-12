Das gab es noch nie! Überraschung bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Woher Marén ihren Match-Partner Frank kennt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas V. Braut Marén traut ihren Augen kaum, als sie ihren Bräutigam Frank im Standesamt erblickt. Die beiden sind keine Unbekannten! Bild: Joyn / SAT.1

Kriminalbeamter Frank und Einzelhandels-Kauffrau Marén bilden das letzte Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025. Doch ihre Trauung birgt eine echte Überraschung: Sie kennen sich bereits! Werden sie trotz dieser unerwarteten Wendung "Ja" sagen?

+++ Update, 12. November 2025 +++ Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" einem Fremden das Ja-Wort geben? Nicht bei Marén und Frank! Wie sich herausstellt, kennt sich das Paar bereits - woher, wird in Folge 5 aufgelöst.

Schock im Standesamt: "Das gibt's doch nicht!" "Dass ich eine fremde Frau heirate, das ist schon ein bisschen irre, aber auch geil, weil es einfach auch aufregend ist", gesteht Frank noch vor der Trauung in der neuen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". Doch dann die Überraschung: Er und Marén kennen sich bereits! "Also zunächst hatte ich das Gefühl, dass es sehr vertraut ist, und das hat mich irritiert", berichtet Frank. Marén hingegen ist sich sofort sicher: "Ich kenn ihn! Das gibt's doch nicht." Vor der Trauung will sie dem Bräutigam jedoch nicht verraten, wo sie sich schon einmal begegnet sind. Erst einmal gilt es, die zukünftige Ehe mit einem Kuss zu besiegeln. Und siehe da: Beide scheinen begeistert voneinander zu sein. "Der Kuss war schön, sie hat schöne Lippen", gesteht Frank später im Einzel-Interview. Und auch Marén hat den Kuss sehr genossen: "Sehr, sehr schön, hat sich überhaupt nicht fremd angefühlt."

Daher kennen sich Marén und Frank Dann will Frank nicht länger warten und nimmt Marén beiseite: "Jetzt mal Butter bei die Fische: Woher kenne ich dein Gesicht?" Sie lacht und erzählt, sie hätte ihn damals in einem anderen Dating-Format entdeckt: "Ich habe dich damals gesehen, September 2022 wurde das, glaube ich, ausgestrahlt." Ihre Tochter hätte ihn daraufhin für sie auf Facebook angeschrieben. Und nicht nur das:

Wir haben sogar zwei-, dreimal miteinander telefoniert. Marén zu Frank

Ob es Frank stört, dass sie bereits miteinander in Kontakt waren? Nein, beteuert er: "Wir sind dem ganzen dadurch schon einen großen Schritt voraus." Und auch Marén ist begeistert - besonders von seiner Ausstrahlung. Ob das große Liebesglück bei Frank und Marén halten wird? Das erfährst du immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 7. November 2025 +++ Die Spannung ist zum Greifen nah! In Folge 4 erleben Marén und Frank kurz vor dem alles entscheidenden Moment ein unvorhersehbares Wechselbad der Gefühle.

Die Nerven liegen blank Die Nervosität hat Bräutigam Frank fest im Griff. In der Nacht vor der Hochzeit habe er kaum Schlaf gefunden, sei bereits ab 3:24 Uhr hellwach gewesen. Ein deutlicher Kontrast zu seiner zukünftigen Braut Marén, die von einem erholsamen Schlaf berichtet und vor freudiger Aufregung an ihrem großen Tag strahlt: "Ich hab gar keine Sorge, überhaupt keine. Weil ich mich so auf dieses Experiment freue und ich mich da so drauf einlasse. Ich bin so glücklich, hier zu sein." Doch je näher der Trauungstermin rückt, desto nervöser wird auch Marén. Sie fragt sich, wie es ihrem Zukünftigen wohl geht und ob er aufgeregt sei. Und auch Frank ist in Gedanken bei seiner Braut, deren Aussehen für ihn zweitrangig ist: "Also, ich hab null Vorstellungen, was da kommt, im äußeren Erscheinungsbild. Und ich will das auch nicht. Da kommt jetzt durch die Tür eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die offen ist, die liebevoll ist. […] Das ist das, was es ausmacht. Und nicht, sie hat die Haare blond oder grün oder rot oder gelb. Das ist gar nicht wichtig."

"Meine größte Angst ist natürlich, dass ich auf Ablehnung treffe" Kurz vor dem alles entscheidenden Moment steigen Vorfreude und Nervosität bei beiden ins Unermessliche. "Meine größte Angst ist natürlich, dass ich auf Ablehnung treffe", gesteht Frank seine Verletzlichkeit. Und während Marén diese Angst teilt, klammert sie sich an den Optimismus: "Drei Experten und ein ganzes Team dahinter haben uns den Weg geebnet und wir haben es jetzt in der Hand, […] daraus was zu machen". Frank sieht es genauso: "Sei, wie du bist, kann ich nur sagen. Und wenn ich das schaffe, und sie das schafft, dann wächst das schon zusammen."

"Ich kenne ihn!" Die erste Begegnung? Nicht ganz! Braut Marén kennt ihr Gegenüber bereits. Bild: Joyn / SAT.1

Dann ist es so weit: Mit einem strahlenden Lächeln betritt Marén den Raum, um ihren Bräutigam kennenzulernen. Doch was dann geschieht, ist kaum zu glauben: "Ich kenne ihn!", platzt es überrascht aus ihr heraus. "Ich war ein bisschen sprachlos, muss ich sagen", bestätigt auch Frank im Einzel-Interview. Die Sensation ist perfekt: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen sich Braut und Bräutigam bereits! Kann aus dieser ungewöhnlichen Ausgangslage trotzdem Liebe entstehen? Ob es überhaupt zum Ja-Wort kommt und wie sich Marén und Frank kennen, erfährst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025.

+++ Update, 4. November 2025 +++ Jetzt wird es ernst! In der neuen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" lernen die Zuschauer:innen endlich Marén und Frank persönlich kennen und erfahren, was die beiden Singles sich von ihrem Partner fürs Leben erhoffen.

Marén und Frank: Expert:innen matchen das letzte Paar in Staffel 12 Kommt es zu einem "Ja" zwischen Frank und Marén? Bild: Joyn/Markus Hertrich

Frank beschreibt sich selbst als empathischen, hilfsbereiten und überpünktlichen Mann, der sich eine gepflegte, herzliche Partnerin wünscht, mit der er die Welt entdecken und den Lebensabend genießen kann. "In meiner neuen Beziehung habe ich mir vorgenommen, über meine Gefühle zu sprechen", verrät er ehrlich. "Das war in meinem Jahrgang nicht so verbreitet - das musste ich erst lernen." Marén hingegen sprüht nur so vor Lebenslust: Sie ist besonders abenteuerfreudig und immer für ihre Mitmenschen da. Jahrelang hat sie glücklich allein gelebt, spürt nun jedoch, dass sie wieder Nähe möchte. "Jetzt merke ich so langsam: Ich will mein Bett nicht mehr alleine vollkrümeln", gesteht sie. Als die Expert:innen verkünden, dass Marén und Frank ein Match sind, ist die Begeisterung groß: Beide strahlen und blicken dem großen Tag voller Vorfreude entgegen. Ob sie tatsächlich füreinander geschaffen und aus ihnen vielleicht das neue Traumpaar der diesjährigen Staffel wird?

+++ Original-News +++ Das Rätsel ist gelöst: Alle Paare der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stehen fest. Obwohl Frank und Marén zu Beginn der aktuellen Staffel noch nicht im Fokus stehen, dürfte aufmerksamen Zuschauer:innen nicht entgangen sein, dass sie mit der Verkündung aller anderen Matches das letzte Paar sein müssen.

Sind Marén und Frank ein perfektes Match? Frank ist Beamter im Kriminaldienst, zweifacher Vater und ein echter Tausendsassa. Ob Pilgern, Gerätetauchen, Schauspiel oder Motorradfahren - der 61-Jährige liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sein neuestes Projekt: die große Liebe. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sucht er endlich die Frau, bei der er sich zu Hause fühlen kann. Marén ist Einzelhandels-Kauffrau und ebenso unternehmungslustig wie Frank. Ob Sport, Fallschirmspringen oder eine entspannende Klangschalen-Meditation - Marén begegnet dem Leben mit Begeisterung. Als Zweifach-Mama wünscht sie sich nun bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Beziehung, die ihr endlich das Gefühl gibt, angekommen zu sein. Mit ihren vielen Gemeinsamkeiten scheinen Marén und Frank wie füreinander geschaffen. Ob sich die Einschätzung der Expert:innen bewahrheitet und aus den beiden ein glückliches Paar wird, siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

