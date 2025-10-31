So gesittet und geordnet, wie es im Bild scheint, geht es bei der Familie Targaryen in "House of the Dragon" nicht zu. Die Verwandtschaftsverhältnisse sind verworren.

Wer glaubt, die Steuererklärung sei kompliziert, sollte mal versuchen, den Stammbaum der Targaryen zu entschlüsseln. Die weißhaarigen Drachenreiter:innen hielten jahrhundertelang die Herrschaft über den Eisernen Thron und somit über Westeros. Dafür setzten sie auf Inzucht. Heißt: Onkel und Nichten, Cousins, sogar Geschwister - kein Verwandtschaftsgrad war bei der Fortpflanzung tabu.

Das bleibt in der Familie

Die Targaryens heirateten untereinander, um die königliche Blutlinie "nicht zu verdünnen" und die Kontrolle über die Drachen zu behalten. So entstanden abenteuerliche Verwandtschaftsverhältnisse: Die Schwestern Baela und Rhaena - Kinder von Daemon Targaryen und Laena Velaryon - sind etwa gleichzeitig Rhaenyras Cousinen, Nichten und Stieftöchter.

Der Stammbaum ist ein zentrales Element, das die Machtkämpfe, Allianzen und Rivalitäten im Hause Targaryen antreibt. Die Familie der Drachenreiter:innen ist bekannt für ihre beiden extremen Seiten: Es gab Herrscher von unermesslicher Größe und solche, die in den Wahnsinn abglitten. Daher existiert in Westeros die Redewendung: Die Götter werfen bei der Geburt eines Targaryen eine Münze und entscheiden, ob dieser wahnsinnig wird oder nicht.

Hier sind die wichtigsten Charaktere der ersten beiden Staffel aufgelistet.