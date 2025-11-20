Früher Saisonbeginn und Pausen: Das erwartet dich 2026 bei "Immer wieder Sonntags"

Fans von Stefan Mross können sich 2026 auf einen etwas anderen Start in den TV-Sommer freuen. Die ARD-Show "Immer wieder sonntags" kehrt bereits am 31. Mai zurück und beginnt damit rund zwei Wochen früher als im Vorjahr. Alle Infos im Überblick.

"Immer wieder sonntags" kehrt zurück: Termine, Neuerungen und der Gastgeber Stefan Mross

Die Musik- und Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" gehört seit vielen Jahren fest zum deutschen Sommerprogramm und prägt den Sonntagvormittag im Ersten wie kaum ein anderes Format. Der SWR plant insgesamt zwölf Live-Sendungen im nächsten Sommer. Die Show wird im gewohnten Ambiente des Europa-Parks in Rust entstehen, wo sie jedes Jahr Tausende Zuschauer:innen vor Ort anzieht und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm verspricht.

Moderiert wird die Sendung im kommenden Jahr wieder von Stefan Mross, der 2005 die Nachfolge von Sebastian Deyle antrat. Mross ist vielen nicht nur als Moderator, sondern vor allem auch als Musiker bekannt. Seine Karriere begann früh in der volkstümlichen Musikszene, bevor er sich als Entertainer einen festen Platz im deutschen Fernsehen erarbeitete. Heute ist er für viele Zuschauer:innen untrennbar mit dem beliebten Musik-Format im Ersten verbunden und gilt als Aushängeschild der Sendung.

Der frühe Start im kommenden Jahr bringt auch eine kleine Besonderheit mit sich: Erstmals stehen zwei geplante Pausen im Sommerprogramm. So wird es voraussichtlich am 26. Juli und am 16. August keine neuen Ausgaben geben. Trotzdem können sich die Fans jetzt schon auf viele unterhaltsame Live-Ausgaben freuen, die sich über den gesamten Sommer erstrecken - von Ende Mai bis zum Finale Ende August.