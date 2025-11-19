"Dr. Ben Ahlbeck" privat
Als Dr. Ben Ahlbeck begeistert Philipp Danne seit Beginn die "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Fans. Privat ist er seit 16 Jahren glücklich verheiratet - wie das Paar Liebe, Alltag und Familie meistert.
Steckbrief
Name: Philipp Danne
Geburtstag: 22.4.1985
Geburtsort: Köln
Wohnort: Köln
Größe: 1,79 Meter
Familienstand: verheiratet mit Viktoria Danne (seit 2017)
Kinder: ein Sohn (geb. 2021)
"Es macht mich so glücklich": Philipp Danne über Ehe, Familie und 16 Jahre Liebe
In einer Branche, in der langfristige Beziehungen oft leiden, beweist Philipp Danne, dass es auch anders geht: Seit 16 Jahren ist er mit seiner Frau Viktoria liiert, seit 2017 verheiratet, und beide scheinen noch immer überglücklich miteinander zu sein. Im Interview mit der Zeitung "Neue Woche" erzählt er:
Wir haben uns damals über meinen besten Freund kennengelernt. Es war Schicksal.
Die gemeinsame Zeit hat das Paar nicht nur fest zusammengeschweißt, sondern auch zu einer glücklichen Familie gemacht. Ihr kleiner Sohn, mittlerweile drei Jahre alt, hat das Leben der beiden komplett verändert - und zwar im positivsten Sinne. "Ich war vorher auch ein sehr glücklicher Mensch, aber in dem Moment, in dem man ein Kind bekommt, merkt man einfach, was das in einem auslöst. Es macht mich so glücklich.", gesteht Danne.
Auch auf Instagram gewähren die beiden Einblicke in ihren harmonischen Familienalltag - von gemeinsamen Urlauben über Ausflüge bis hin zu besonderen Momenten mit ihrem Sohn und der 2016 adoptierten Hündin Elsa.
Trotz der Herausforderungen des Alltags bleibt die Partnerschaft lebendig. Ihr Trick: Regelmäßige Date Nights helfen ihnen, die gemeinsame Zeit bewusst zu genießen. Für Philipp Danne ist klar: Mit Viktoria hat er die Richtige gefunden. Die beiden meistern nicht nur die Höhen und Tiefen des Familienlebens, sondern zeigen auch, dass Liebe über viele Jahre hinweg wachsen kann - intensiv, stabil und voller Freude.
Philipp Danne stand schon als Kind vor der Kamera
Der gebürtige Kölner wurde im Alter von neun Jahren von seiner späteren Agentin entdeckt. Bereits in jungen Jahren erhielt er Schauspielunterricht und sammelte erste Erfahrungen in der Film- und Fernsehbranche.
Seitdem hat er in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem in "Die Wache", "Polizeiruf 110", "Wolffs Revier" und "Alarm für Cobra 11". Auch in Kinoproduktionen wie "Virus Undead", "Freischwimmer" und "Black Ice" übernahm er Rollen. Im DDR-Drama "Die Todesautomatik", das für die Goldene Kamera als bester Fernsehfilm nominiert wurde, spielte er den jungen Michael Gartenschläger. Hin und wieder ist er außerdem als Synchronsprecher tätig.
Auch auf der Theaterbühne fühlt Philipp sich wohl, spielte zum Beispiel für "Doppelzimmer" mit Heiner Lauterbach. Seit 2015 gehört er als Assistenzarzt Ben Ahlbeck zum festen Ensemble der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". 2018 übernahm er auch noch die Hauptrolle des Rangers Jonas Waldek in der Filmreihe "Der Ranger - Paradies Heimat", die in der Sächsischen Schweiz spielt.
Hat der Schauspieler wirklich eine Beinprothese?
Diese Frage stellen Fans im Internet häufig. In der ersten Staffel von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" hat Dr. Ben Ahlbeck einen schlimmen Unfall, woraufhin sein Bein amputiert werden muss. Tatsächlich wurde ein Prothesen-Dummy extra professionell angefertigt. Eine Schiene aus Carbon, die sich Danne zum Dreh ans Bein schnallt. Das ist teilweise ganz schön unbequem, damit die Haut nicht aufgerieben wird, trägt er zusätzliche Schoner. Aber die Fake-Prothese helfe ihm enorm dabei, in der Rolle zu bleiben, deshalb habe er sich dazu entschieden, sie dauerhaft zu tragen. So müsse er sich nicht selbst die ganze Zeit daran erinnern, sondern würde vor allem beim schnellen Gehen und Treppensteigen sich ganz automatisch authentisch bewegen.
