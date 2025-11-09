Letzter Auftritt in Kultserie Nach Schlaganfall: Karriere-Aus für "In aller Freundschaft"-Schauspielerin Uta Schorn Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau "In aller Freundschaft": Von 1999 bis 2014 spielte Uta Schorn die Chefsekretärin Barbara Grigoleit. Bild: picture alliance / zb | Klaus Winkler; picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

15 Jahre lang begeisterte Uta Schorn (78) als Chefsekretärin Barbara Grigoleit in "In aller Freundschaft" die Fans. 2017 hatte sie in der Kult-Serie ihren letzten Gastauftritt. Vor einiger Zeit hieß es endgültig Abschied nehmen: Die Schauspielerin beendete aufgrund von gesundheitlichen Problemen ihre Schauspielkarriere.

Von Dezember 1999 (Folge 53) bis Dezember 2014 (Folge 668) spielte Uta Schorn die Chefsekretärin der Sachsenklinik und begeisterte die Fans. Sie war seit ihrem TV-Debüt 1969 ("Verdacht auf einen Toten") bislang in 84 Produktionen zu sehen, war zuvor auch eine beliebte und erfolgreiche Theater-Schauspielerin. Es wird leider kein weiteres Engagement hinzukommen. Nachdem Uta Schorn im September 2023 einen Schlaganfall erlitten hatte, hofften die Fans zwar auf ihre Genesung und die Rückkehr ins Scheinwerferlicht. Dazu kam es jedoch nicht. Die Schauspielerin hat vor einiger Zeit ihre Karriere beendet und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das bestätigte zu diesem Zeitpunkt ihre Tochter, Schauspielerin Danne Hoffmann (56), in einem Gespräch mit "Neue Post".

2014 besiegte Ute Schorn den Krebs Es geschah damals im Herbst. Nach einer Lesung wurde Uta Schorn mit starker Übelkeit ins Krankenhaus in Greifswald im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern eingeliefert. Die Diagnose: Schlaganfall! Alle Termine wurden abgesagt, Schorn begab sich voller Hoffnung in eine Reha-Klinik. Aber die allumfassende Gesundung blieb aus, neue Rollen ließen ihre Gesundheit nicht zu. Sie solle sich lieber weiterhin auf ihre Gesundheit konzentrieren, zitierte "Neue Post" Schorns Tochter Danna Hoffmann. Es war das zweite Mal, dass das Schicksal zuschlug. 2014 erkrankte Schorn an Brustkrebs, überwand diesen aber. Den Kampf focht sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit: "Nur meine Familie und mein engster Freundeskreis wussten damals Bescheid und haben mich toll unterstützt. Ich wollte kein Mitleid von fremden Menschen, die plötzlich in Tränen ausbrechen, wenn sie von meiner Erkrankung erfahren", erklärte sie später in einem Interview.

Sie beendet ihre Karriere. Fans hofften auf ein Comeback. Bild: picture alliance / zb

Ute Schorn war in 84 TV-Produktionen zu sehen Uta Schorn mauserte sich ab den 1970er-Jahren zu einem der beliebtesten Stars der damaligen DDR, war insgesamt achtmal bei "Polizeiruf 110" zu sehen, spielte in vielen Serien und Fernsehfilmen. Einmal, 1983, moderierte sie sogar die Kult-Sendung am Samstagabend, "Ein Kessel Buntes". Nach der Wende wurde sie im wiedervereinten Deutschland zur beliebten Protagonistin, spielte vor allem Hauptrollen in TV-Serien wie "Mit Herz und Robe", "Elbflorenz", war siebenmal in "Für alle Fälle Stefanie" zu sehen und schipperte auch einmal mit dem "Traumschiff". Ihre letzte Rolle war die der Inge Kleist in "Familie Dr. Kleist", die sie mit einigen Unterbrechungen von der 1. bis zur 129. und letzten Episode spielte.