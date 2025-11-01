Vorlagengetreu, oder nicht? Neue "Harry Potter"-Serie: So weichen die Castings von den Büchern und Filmen ab Aktualisiert: 01.11.2025 • 16:00 Uhr von Annalena Graudenz Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout (v. l.) werden die neuen "Harry Potter"-Protagonist:innen spielen. Kann man anhand des Casts schon Vermutungen über die Handlung der neuen Buchverfilmung anstellen? Bild: picture alliance / dpa | Daniel Reinhardt / Aidan Monaghan / HBO. All rights reserved

Vermutlich kaum eine andere Serie wird mit so viel Spannung, aber auch Skepsis erwartet wie "Harry Potter". Denn seit die Romane vor fast 30 Jahren veröffentlicht wurden, sind ganze Familien mit der Geschichte aufgewachsen. Das Casting lässt jedoch auf Abweichungen vom Original und zu den Verfilmungen schließen.

Neuverfilmungen sind oft eine heikle Sache. Entweder können sie an den gigantischen Erfolg anschließen oder zumindest eine neue Fan-Gruppe für sich gewinnen oder sie scheitern gnadenlos. Zu welcher Kategorie die neue "Harry Potter"-Serie gehören wird, muss sich noch zeigen.

Lust auf exklusive Einblicke, Zusatz-Material und Interviews mit deinen Hogwarts-Lieblingen? Die Doku "Inside Harry Potter" kannst du hier streamen

Nostalgie gefällig? Ende Oktober wird es auf wieder magisch. Jeden Samstag gibt es einen Film aus der "Harry Potter"-Reihe. Als Nächstes kommt "Die Kammer des Schreckens" am 1. November in Sat.1 und live auf Joyn.

Diese Rollen tauchen viel zu früh auf Das Medienunternehmen "HBO" hat schon jetzt Rollen besetzt, die eigentlich noch gar nicht im ersten Film vorkommen, sondern teils erst sehr viel später. Bertie Carvel wird die Rolle des Zauberministers Cornelius Fudge spielen und Johnny Flynn die von Lucius Malfoy. Passionierte Fans wissen: Beide Figuren tauchen nicht in "Harry Potter und der Stein der Weisen" auf - trotzdem gibt es schon Berichte und Bilder der Schauspieler vom Set. Anscheinend haben die Serien-Macher:innen ihre Figuren in die Geschichte der ersten Staffel und damit in die Ereignisse des ersten Buches integriert. Das spricht also eindeutig dafür, dass die Handlung doch nicht ganz so vorlagengetreu sein wird, wie angekündigt. Zugegeben, für den Inhalt dürfte es keine dramatischen Auswirkungen haben, wenn die zwei Rollen schon vorher zu sehen sind. Dennoch wird es jetzt erst recht spannend, welche anderen Änderungen wir noch entdecken werden und wo die Serie die Romane perfekt wiedergibt.

Nostalgie gefällig? Ende Oktober wird es auf wieder magisch. Jeden Samstag gibt es einen Film aus der "Harry Potter"-Reihe". Den Start macht "Der Stein der Weisen" am 25. Oktober bei Sat.1 und live auf Joyn.