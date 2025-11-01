Vorlagengetreu, oder nicht?
Neue "Harry Potter"-Serie: So weichen die Castings von den Büchern und Filmen ab
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Vermutlich kaum eine andere Serie wird mit so viel Spannung, aber auch Skepsis erwartet wie "Harry Potter". Denn seit die Romane vor fast 30 Jahren veröffentlicht wurden, sind ganze Familien mit der Geschichte aufgewachsen. Das Casting lässt jedoch auf Abweichungen vom Original und zu den Verfilmungen schließen.
Neuverfilmungen sind oft eine heikle Sache. Entweder können sie an den gigantischen Erfolg anschließen oder zumindest eine neue Fan-Gruppe für sich gewinnen oder sie scheitern gnadenlos. Zu welcher Kategorie die neue "Harry Potter"-Serie gehören wird, muss sich noch zeigen.
Die mit Abstand teuerste Serie aller Zeiten
Fest steht auf jeden Fall, dass sie mit einem Gesamtbudget von rund 4,2 Milliarden US-Dollar die mit Abstand teuerste Serie bis heute wird. Man darf also einiges erwarten. Allein die Kulisse soll über eine Milliarde Dollar kosten. Ob sich das auch positiv auf die Geschichte auswirken wird? Die Macher:innen der Serie hatten auf jeden Fall anfangs angekündigt, sich näher an die Romanvorlage zu halten, als es die Filme getan haben. Eine Aussage, die bei Fans der magischen Welt auf offene Ohren stößt.
Jedoch fragen sich mittlerweile immer mehr Menschen, ob das sein kann. Denn das Casting einiger Figuren sorgte schon für Skepsis. Snape wird beispielsweise nicht der Beschreibung der Bücher entsprechen. Und das ist nicht die einzige Abweichung!
Diese Rollen tauchen viel zu früh auf
Das Medienunternehmen "HBO" hat schon jetzt Rollen besetzt, die eigentlich noch gar nicht im ersten Film vorkommen, sondern teils erst sehr viel später. Bertie Carvel wird die Rolle des Zauberministers Cornelius Fudge spielen und Johnny Flynn die von Lucius Malfoy. Passionierte Fans wissen: Beide Figuren tauchen nicht in "Harry Potter und der Stein der Weisen" auf - trotzdem gibt es schon Berichte und Bilder der Schauspieler vom Set. Anscheinend haben die Serien-Macher:innen ihre Figuren in die Geschichte der ersten Staffel und damit in die Ereignisse des ersten Buches integriert.
Das spricht also eindeutig dafür, dass die Handlung doch nicht ganz so vorlagengetreu sein wird, wie angekündigt. Zugegeben, für den Inhalt dürfte es keine dramatischen Auswirkungen haben, wenn die zwei Rollen schon vorher zu sehen sind. Dennoch wird es jetzt erst recht spannend, welche anderen Änderungen wir noch entdecken werden und wo die Serie die Romane perfekt wiedergibt.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
