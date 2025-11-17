Kurz vor dem Start der neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 19. November gibt's eine gute Nachricht für alle Fans: Auch das Jahr 2026 wird wieder mit einer Spezialausgabe der Show starten. Alle Infos zur Neujahrsgala mit Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen.

Fünf Folgen noch in diesem Jahr Insgesamt sechs neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" stehen auf dem Programm, wobei nur fünf davon noch 2025 zu sehen sind. Die sechste und letzte Folge dieser Staffel gibt es dann zum Start ins neue Jahr. Wie schon zu Beginn dieses Jahres begrüßen Joko und Klaas die Zuschauerinnen und Zuschauer auch am Neujahrstag 2026 zu einer besonderen Ausgabe der Show. "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" läuft am 1. Januar 2026, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

So funktioniert die Neujahrsgala von Joko & Klaas In der "Neujahrsgala"-Variante der Spielshow müssen Joko und Klaas im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel für bare Münze nehmen: In jeder Spielrunde geht es um Vorteilsmünzen, die mal gesetzt, mal erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um die Neujahrsgala zu gewinnen. Gelingt Joko und Klaas der Sieg in der "Neujahrsgala", steht für ProSieben direkt zum Start des neuen Jahres mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Durch alle sechs neuen Folgen inklusive der festlichen Neujahrsgala führt wie immer Zeremonienmeister Steven Gätjen.

