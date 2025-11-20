Die Strafe folgt schon bald Nach kinoreifem Fallschirmsprung: Wer hat die erste Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen? Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Helena Fliegl Joko & Klaas gegen ProSieben Steven überrascht Joko und Klaas backstage mit erstem Spiel Videoclip • 21:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diese Woche ging es los mit der zweiten Hälfte der 8. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Klarer Anspruch der Senderherausforderer zum Auftakt: Ein Sieg sollte her. Hier erfährst du, wieso das nicht klappen wollte und welche Strafe Joko und Klaas nun erwartet.

Schwacher Start für Joko und Klaas Bevor die Show richtig losgeht, überrascht Moderator Steven Gätjen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf backstage in ihren Garderoben. Im ersten Spiel sollen sie sich durch verschiedene Aktionen den Weg in das Studio erarbeiten. Klaas klettert waghalsig das Treppenhaus hinunter, um ein Gummiband möglichst weit zu spannen. Trotz vollem Einsatz scheitern sie knapp und verspielen damit direkt einen möglichen Vorteil.

Prominente Konkurrenz: ProSieben schickt Matthias Schweighöfer ins Rennen Im zweiten Spiel mit dem Titel "Vorwärts-Rückwärts" treten die beiden gegen Schauspieler Matthias Schweighöfer an. Nach einer Führung von Joko und Klaas holt der Kinostar auf. Eine Stichfrage entscheidet: Matthias gewinnt. In der Challenge "The Fast Singer" müssen sich Joko und Klaas dann gegen Alli Neumann und Kayla Shyx beweisen. Bei diesem Spiel singt ein Teammitglied einen Song ein, der anschließend stark verlangsamt oder beschleunigt abgespielt wird. Das andere Teammitglied muss die verfremdete Version erkennen. Entgegen aller Erwartungen überzeugen Joko und Klaas mit ihrem taktischen Geschick und holen sich den Vorteil.

Mein Name ist Klaas. Joko und Klaas. Im Auftrag von ProSieben müssen Joko und Klaas beim nächsten Spiel in die Bond-Rolle schlüpfen und Action-Aufgaben absolvieren. Als neue Gesichter von Joyn sollen Joko und Klaas einen spektakulären Werbeclip drehen. Während Joko mit einem Chor am Steg den Joyn-Werbeslogan performt, springt Klaas aus einem Flugzeug. Der Clou: Bevor er mit dem Fallschirm im See landet, muss er im richtigen Moment seinen Teil des Slogans in die Tiefe schreien. Mit Bravour absolvieren Joko und Klaas die Challenge und sichern sich den nächsten Vorteil.

Sieh Dir hier Klaas' Fallschirmsprung-Action an!

Bei "Des einen Freud, des anderen Slide" müssen Joko und Klaas im Agenten-Outfit über eine rutschige Bahn im Außenbereich des Studios sliden und dabei verschiedene Hürden meistern. Ergebnis: Haarscharf am Vorteil vorbei!

Die finale Chance auf 15 Minuten Sendezeit Mit zwei Vorteilen treten Joko und Klaas im Finale an. Beim "Fallen lassen" müssen sie verschiedene Gegenstände in ihre zugehörigen Behältnisse aus Höhen zwischen 0,5 und 5 Metern treffen. Welche Gegenstände aus welcher Höhe getroffen werden sollen, können sie selbst entscheiden. Am Ende scheitern sie an einer Gabel, die aus 50 Zentimetern Entfernung nicht im Besteckkorb landen möchte. Joko und Klaas verlieren die erste Folge der Herbsstaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" und müssen sich nun ihrer Strafe stellen.

Musikalische Quittung für Joko und Klaas Bereits vor sechs Jahren mussten Joko und Klaas eine neue Hymne namens "We Love To Entertain You" komponieren und aufnehmen. Als Strafe für ihre Niederlage gegen ProSieben sind sechs modernisierte Versionen des Songs fällig. Wann und wo du die neuen Remixe des ProSieben-Songs von Joko und Klaas hören kannst, erfährst du hier.

Die nächste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft am Mittwoch, 26. November 2025, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Folge verpasst? Schau jetzt die ganze Sendung kostenlos nach!
Ganze Folge Joko & Klaas gegen ProSieben Matthias Schweighöfer, Alli Neumann und Kayla Shyx fordern Joko & Klaas heraus
Folge vom 19.11.2025 • 141 Min • Ab 12

