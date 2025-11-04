Für alle Veggies

Rösti-Waffeln mit Wildkräuterquark und Räuchertofu

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

In der neuen Staffel von "KochBar" begeben sich Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori erneut auf eine kulinarische Reise mit neuen Gästen. Dabei starten sie mit diesem tollen vegetarischen Gericht, ganz einfach zum Nachkochen.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 90 Min.

Zutaten für die Rösti-Waffeln

  • 2 Karotten

  • 1 Kohlrabi

  • 500 g Kartoffeln

  • 1 rote Zwiebel

  • 20 g Petersilie

  • 1 EL Margarine

  • 4 Eier

  • 4 EL Mehl

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

  • etwas Muskat nach Geschmack

Das geraspelte Gemüse mit Gewürzen, Mehl und Eiern zu einer homogenen Masse vermengen. Im vorgeheizten Waffeleisen goldbraun ausbacken.

Zutaten für das Topping

  • 200 g Räuchertofu

Den Räuchertofu in Scheiben schneiden und in wenig Öl kräftig anbraten.

Zutaten für den Wildkräuterquark

  • 150 g Quark

  • 150 g Frischkäse

  • 1 Handvoll Wildkräuter

  • 1 TL Zitronensaft

  • 1 Bund Radieschen

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer nach Geschmack

Für den Quark die Kräuter fein hacken und mit Zitronensaft unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Rösti-Waffeln mit dem Kräuterquark, gebratenem Tofu und frischen Radieschen servieren.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
KochBar

Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

Verfügbar auf JoynFolge vom 12.10.2025 • 15 Min • Ab 6

Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar

Mehr entdecken