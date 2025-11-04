Für alle Veggies

In der neuen Staffel von "KochBar" begeben sich Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori erneut auf eine kulinarische Reise mit neuen Gästen. Dabei starten sie mit diesem tollen vegetarischen Gericht, ganz einfach zum Nachkochen.

Das geraspelte Gemüse mit Gewürzen, Mehl und Eiern zu einer homogenen Masse vermengen. Im vorgeheizten Waffeleisen goldbraun ausbacken.

etwas Muskat nach Geschmack

Den Räuchertofu in Scheiben schneiden und in wenig Öl kräftig anbraten.

Zutaten für den Wildkräuterquark

150 g Quark

150 g Frischkäse

1 Handvoll Wildkräuter

1 TL Zitronensaft

1 Bund Radieschen

etwas Salz

etwas Pfeffer nach Geschmack

Für den Quark die Kräuter fein hacken und mit Zitronensaft unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Rösti-Waffeln mit dem Kräuterquark, gebratenem Tofu und frischen Radieschen servieren.