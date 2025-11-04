Für alle Veggies
Rösti-Waffeln mit Wildkräuterquark und Räuchertofu
Aktualisiert:
In der neuen Staffel von "KochBar" begeben sich Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori erneut auf eine kulinarische Reise mit neuen Gästen. Dabei starten sie mit diesem tollen vegetarischen Gericht, ganz einfach zum Nachkochen.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 90 Min.
Zutaten für die Rösti-Waffeln
2 Karotten
1 Kohlrabi
500 g Kartoffeln
1 rote Zwiebel
20 g Petersilie
1 EL Margarine
4 Eier
4 EL Mehl
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas Muskat nach Geschmack
Das geraspelte Gemüse mit Gewürzen, Mehl und Eiern zu einer homogenen Masse vermengen. Im vorgeheizten Waffeleisen goldbraun ausbacken.
Zutaten für das Topping
200 g Räuchertofu
Den Räuchertofu in Scheiben schneiden und in wenig Öl kräftig anbraten.
Zutaten für den Wildkräuterquark
150 g Quark
150 g Frischkäse
1 Handvoll Wildkräuter
1 TL Zitronensaft
1 Bund Radieschen
etwas Salz
etwas Pfeffer nach Geschmack
Für den Quark die Kräuter fein hacken und mit Zitronensaft unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die Rösti-Waffeln mit dem Kräuterquark, gebratenem Tofu und frischen Radieschen servieren.
Hier kommst du zur Folge:
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
