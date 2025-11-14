Game of Cars "Morlock Motors": Carla Manousakis wird die Nachfolgerin von Vater Michael Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Andreas I. Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Carla Manousakis, auf Augenhöhe mit Papa Videoclip • 11:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Michael Manousakis' Tochter Carla hat Sprit im Blut, Kerosin als Parfüm - und das Knattern großer Motoren klingt für sie wie Rock 'n' Roll pur. Eines Tages wird sie die Chefin von Morlock Motors sein.

Prinzessin Carla und ihr Weg auf den eisernen Thron von Morlock Während viele junge Frauen in Carlas Alter - sie wurde dieser Tage 19 Jahre alt - sich für Beauty, Fashion und Selfies interessieren, hat die Morlock-Erbin nur Augen für Aluminium, Eisen und Stahl in allen möglichen Varianten. Das können Trucks sein oder auch Panzer oder sonstige Gefährte. Am liebsten mag sie allerdings Flugzeuge. Für ihre Lehre als Fluggeräte-Mechanikerin brach Carla sogar ihr Abitur ab. Während in normalen Familien ein Schulabbruch selten für Begeisterungsstürme sorgt, sieht es ihr Papa Michael Manousakis möglicherweise etwas anders. Denn seine einzige Tochter begeistert sich für all das, was er über drei Jahrzehnte mit Schweiß, Blut und Benzin aufgebaut hat. Er könnte stolzer nicht sein! Schon gewusst? "Morlock Motors"-Star Michael Manousakis verrät: "Fast verheiratet" Und so kam es etwa in der zweiten Staffel dazu, dass Carla mit 18 ihr erstes Praktikum nicht in einer Verwaltung der hiesigen Örtlichkeit oder Ähnlichem absolvierte, sondern bei Papa und seiner Mannschaft in der Wüste von Kalifornien. Dort machte die Crew riesige Oshkosh-Militär-Lkws flott, um sie dann 3.200 km quer durch die USA zur Ostküste zu überführen. Carla war als Springerin und Mädchen für alles bereits ein unentbehrliches Team-Mitglied. Zudem bekam sie den Stress, die Probleme, den Zeitdruck, das schlechte Wetter und das harte Leben "on the road" und den Motels hautnah zu spüren. Für Papa Michael alles unentbehrliche Erfahrungen für seine Prinzessin, die schließlich eines Tages sein Reich übernehmen soll.

Papa und Tochter - raue Töne, großes Herz Apropos Prinzessin: Sehr majestätisch geht Michael mit seiner Tochter Carla nicht um. Die raue Tonart, die der Morlock-Boss bei seinen Mitarbeitern anschlägt, trifft auch Carla mit voller Wucht. Wenn es um Zeit und Geld geht, kennt der knurrige Grieche eben keine Familie mehr. Umgekehrt nennt Carla ihren Erzeuger auch nicht Papa, sondern wie alle anderen Michael. Und wenn Michaels Tonalität beginnt, Funken zu sprühen, feuert Carla schon mal verbal zurück. Das Gute ist, dass man weder bei den Morlocks noch bei den Manousakis lange nachtragend ist und oft schon kurze Zeit später wieder zusammen gelacht wird. Und manchmal - eher selten, aber doch - wenn nach einem langen harten Arbeitstag die Spannung und der Druck abfallen, erstrahlt ganz plötzlich die Herzlichkeit zwischen dem stolzen Vater und seiner Prinzessin. Die Liebe seiner Tochter gegenüber verdeutlicht auch sein Instagram-Post anlässlich Carlas 19. Geburtstags. Wie es auf dem Bild scheint, sieht er Carla wirklich als seine Prinzessin.

Wir feiern dich mit dieser krass überladenen Bildmontage. Wir hoffen, du findest das nicht 'cringe' – oder wie sagen die jungen Leute das?! [...] Bleib, wie du bist, wir haben dich alle lieb. Echt jetzt❣️ Michael Manousakis im Instagram-Post an seine Tochter Carla

Carla Manousakis ganz privat Ihr engster Kreis besteht vor allem aus Papa Michael und allen Mitstreiter:innen des Teams "Morlock Motors". Trotzdem darf man sich wohl schon auf die Staffel freuen, in der Carla ihren ersten Freund mit auf den Hof bringt. Wenn der nicht wenigstens Trucker-Mechaniker oder Top-Gun-Pilot ist, könnte das eine interessante Vorstellung werden ... Und groß muss ihr Auserwählter außerdem sein, denn Carla selbst misst 1,80 m. Da kommt fast nur ein Basketball-Spieler infrage - am besten einer, der nebenbei an Truckern herumschraubt und als Hobby alte Militärmaschinen flott macht. Apropos Hobbys: Selbst Carla werkelt nicht rund um die Uhr an alten Maschinen. Sie geht gerne Tauchen und Klettern, gelegentlich trifft man sie auch am Schießstand. Staffel 3 lässt jedoch erahnen, dass ihre Freizeit sehr begrenzt ist. Carla wird wieder fester Bestandteil des Teams sein, wenn sich dieses auf Abenteuer in ferne und nicht so ferne Länder begibt. Los geht es am 16. Oktober um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie auf Joyn. Insgesamt gibt es fünf neue Folgen zu "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald", die dann immer donnerstags zur Primetime laufen.

Bild: Joyn/Kabel Eins

Was ist "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald"? Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - im Westerwald und international. Ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: Morlock Motors ist Europas größter Händler für US-Waren. Auf 22.000 Quadratmetern Lagerfläche im Herzen des Westerwalds findet man alles, was fährt, fliegt oder schwimmt. Je ausgefallener, desto besser. Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Macher, abenteuerlustig und gleichzeitig ein knallharter Geschäftsmann. Er kauft weltweit seltene Fahrzeuge und ungewöhnliche Ausstattungen auf - oft unter Zeitdruck. So müssen beispielsweise innerhalb weniger Tage zahlreiche massive Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einer exotischen Insel nach Deutschland transportiert werden.

