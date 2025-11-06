Er behält den Durchblick
"Morlock Motors": Warum Ingo für Michael Manousakis' Team unverzichtbar ist
Aktualisiert:von Julian B.
Es gibt nicht viele Menschen, bei denen sich die Freizeit kaum von ihrer Arbeit unterscheiden lässt. Beim Werkstattleiter der Morlock Motors ist aber genau das der Fall. Zumindest fast, denn eine Ausnahme gibt es doch.
Sein spektakulärer Weg ins Chaos der Morlocks
Aus der Morlock-Crew ist Ingo mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch nicht für Chef Michael Manousakis, der ihn noch als Schuljungen in Erinnerung hat. Denn Ingo kennt die Morlocks schon von klein auf.
Wie es der Zufall wollte, befand sich Michaels erste Werkstatt ganz in der Nähe von Ingos Elternhaus. Genauer gesagt, direkt auf dessen Rückweg von der Schule. Ingo lief jeden Tag an der Schrauberhöhle seines zukünftigen Chefs vorbei. Und schon damals packte er mit an. Für fünf Mark kehrte er die Werkstatt und rutschte so immer tiefer ins Team der Morlocks.
Vom Schuljungen zum Werkstattleiter
Heute ist Ingo gelernter Nutzfahrzeug-Mechaniker und damit ein echter Fahrzeug-Experte. Daher hat er bei den Morlocks auch eine ganz besondere Rolle inne:
Das Team sagt immer, ich bin der Werkstattleiter, weil ich in der Werkstatt alle Arbeiten verteile und die Reihenfolge koordiniere. Aber im Endeffekt mache ich hier einfach alles.
Keine einfache Aufgabe. Vor allem nicht in dem Chaos, das auf dem Hof im Westerwald herrscht. Doch zwischen den ganzen Fahrzeugen und der Menge an Werkzeug behält er den Überblick und sorgt für Ordnung und Struktur.
Arbeit ist gleich Hobby
Ein kurzer Blick auf seinen Instagram-Account genügt, um festzustellen, dass "morlockingo" Fahrzeuge lebt. Denn Freizeit und Arbeit gestaltet er sehr ähnlich. Der einzige Unterschied: Wenn die Arbeit rum ist, sind die eigenen Fahrzeuge an der Reihe.
Wenn es die Zeit ermöglicht, dann mache ich zu Hause leider dasselbe auch noch, weil ich privat auch so Fahrzeuge sammle.
Wie der Chef sammelt auch Ingo Fahrzeuge. Insgesamt besitzt er über 20 Stück. Wie auf dem Hof in Peterslahr befinden sich darunter verschiedenste Pkw und Lkw. Doch nicht nur dafür kann er sich begeistern. Neben Fahrzeugen hat die Morlocks-Ikone noch eine zweite Leidenschaft.
Eisenbahn ist nach Militär oder alten Lkw mein zweites Hobby.
So besitzt er eine eigene Modellbahn, die ihn sogar manchmal seine Fahrzeuge vergessen lässt.
Die dritte Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" kannst du ab 16. Oktober kostenlos auf Joyn schauen. Die Crew hat es in dieser Staffel auf einen ganz besonderen Schatz abgesehen.
