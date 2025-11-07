Gibt es ein Comeback? Staffel 3 von "Morlock Motors": Darf sich Julie-Cristie Neal erneut beweisen? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Andreas I. Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Julie - Miss Morlock USA Videoclip • 03:51 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Julie-Cristie Neal ist quasi die Miss Morlock in den USA und bildet dort den Brückenkopf für die Geschäfte von Michael Manousakis und seinem Team in Amerika. Die neue Staffel findet jedoch überwiegend im Süden Europas statt. Reist Julie über den Atlantik und eilt den Morlocks zu Hilfe?

Julie-Cristie Neal ist wie das Leichtlauföl im Motor der Morlocks Julie ist das Gegenstück zu Morlock-Chef Michael Manousakis, das Yin zu seinem Yang. Sie bleibt ruhig, wenn Michael wie ein HB-Männchen an die Decke geht. Sie öffnet mit ihrem Charme Türen, an denen Prellbock Michael hart abprallte. Sie schafft mit ihrer Anwesenheit eine Wohlfühl-Atmosphäre fürs Team, selbst wenn der Ober-Morlock wütend Gift und Galle spuckt. Kein Wunder, dass Julie innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Liebling bei den Morlock-Fans aufstieg. Und auch für das Team und insbesondere für Boss Michael ist sie längst unverzichtbar. Einziges Problem: Julie wohnt weit weg ... sehr weit weg sogar. Zwischen dem Morlock-Gelände in Peterslahr und ihrer Heimat Tennessee in den USA liegen rund 8.000 km. Und dennoch versucht sie, wann immer es geht und sie von den Morlocks gebraucht wird, zur Stelle zu sein - und wenn es am anderen Ende der Welt ist. Und so ist die gute Nachricht, dass Julie-Cristie Neal das Morlock-Team auch in Staffel 3 tatkräftig unterstützt. Los geht es am 16. Oktober um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie auf Joyn. Insgesamt gibt es fünf neue Folgen zu "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald", die dann immer donnerstags zur Primetime laufen.

Das musst du über Julie-Cristie Neal wissen Auf ihrem Instagram-Profil beschreibt sich Julie-Cristie Neal bescheiden als "Just a girl on Steel Buddies doing a little import/export". Doch das ist längst nicht alles! Die Unternehmerin leitet die Firma U.S. Exporters, LLC, und erledigt auch die größten Aufträge mit absoluter Gelassenheit. Julie-Cristie Neal ist eine US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln, die in Deutschland vor allem durch die Serie "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" bekannt wurde. Seit Oktober 2024 ist sie auch in der Nachfolgeserie "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn zu sehen. Seit mehr als zehn Jahren führt Julie-Cristie Neal die Firma U.S. Exporters, LLC, ein Import-Export-Unternehmen im US-Bundesstaat Tennessee. Passend dazu ist sie bei den Morlocks für den Vertrieb, den Einkauf sowie den Export von Waren in die USA und aus den USA verantwortlich. Seit 2016 arbeitet sie eng mit Morlock Motors zusammen und ist Teil der Truppe.

Ich fühle mich hier komplett wie zu Hause. Julie-Cristie Neal über den Hof der Morlocks in Peterslahr

Am 16. Oktober 2025 startet "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins und auf Joyn in die dritte Runde.

Alter, Kinder und Herkunft: Was ist über Julie-Cristie Neal bekannt? Dank ihres Charmes und ihres Selbstbewusstseins ist Julie-Cristie Neal zu einem festen Bestandteil von Morlock Motors geworden. Neben ihrer Arbeit ist sie auch wegen ihrer lockeren Art bei den Fans beliebt. Sie setzt sich mühelos in der männerdominierten Branche und ihrem größtenteils männlichen Team durch - Schimpfwörter inklusive. Doch wie sieht es privat bei ihr aus? Julie-Cristie Neal hat eine große Leidenschaft fürs Fliegen und besitzt eine Pilotenlizenz. Über ihr Privatleben gibt sie sonst nur wenig preis, sodass ihr Alter für viele ein Rätsel bleibt. Immerhin: Auf seinem privaten Instagram-Profil gibt der "Morlock Motors"-Star regelmäßig Einblicke in seine Arbeit und zum Teil auch ins Privatleben. Der Account hat fast 220.000 Follower:innen. Auch spannend: "99 Prozent von dem, was wir taten, war illegal." Die neue Staffel "Morlock Motors" ist riskant wie noch nie

So lernte Julie-Cristie den Morlock-Chef kennen Doch wie kommt eine US-Amerikanerin eigentlich zu den Morlocks nach Peterslahr? Wie es der Zufall wollte, lernten sich Julie-Cristie Neal und Morlock-Chef Michael Manousakis bei einer Flugshow kennen. Und natürlich unterhielten sie sich über das eine Thema: Militärfahrzeuge. Im Gespräch offenbarte ihr Michael, dass er viele seiner Fahrzeuge nicht exportieren kann. Zu diesem Zeitpunkt wusste er wahrscheinlich gar nicht, dass er mit Julie-Cristie eine wahre Export-Expertin vor sich stehen hatte. Sie half natürlich gern, womit die Zusammenarbeit der beiden Morlock-Ikonen eröffnet war.

Julie ist ein Mensch, der mit anderen Menschen kann. [Und] keinen Nervenzusammenbruch bekommt, wenn der Zoll den nächsten 17 Seiten langen Brief schreibt. Michael Manousakis, Chef der Morlocks

Freizeit = Arbeit Der Im- und Export von Fahrzeugen ist aber nicht Julies einziges Spezialgebiet. Die US-Amerikanerin liebt es, auch selbst mitanzupacken. So schwärmt Michael über Julie-Cristie, dass sie ...

[...] auch richtig schrauben kann und wirklich stundenlang oder tagelang am Stück so richtig mitarbeiten kann. Michael Manousakis

Und das kommt nicht von ungefähr. Ihre Freizeit verbringt sie größtenteils mit dem Bauen von Regalen, Schränken oder ähnlichen Dingen, verrät Julie.

Schicksalsschlag für Julie-Cristie Neal Im Januar 2022 wurde auf der Facebook-Seite von Morlock Motors ein Beitrag veröffentlicht, in dem offiziell bekanntgegeben wurde, dass Julie-Cristie Neal einen schweren Schicksalsschlag erlitt. Dort heißt es: "Wie wir erfahren haben, ist vor wenigen Tagen Julies älteste Tochter Sienna an den Folgen einer schweren Krebserkrankung verstorben. Um Julie und ihrer Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, hat Michael eine geplante USA-Reise vorgezogen und ist bereits in Tennessee."

Was ist "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald"? Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - im Westerwald und international. Ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: Morlock Motors ist Europas größter Händler für US-Waren. Auf 22.000 Quadratmetern Lagerfläche im Herzen des Westerwalds findet man alles, was fährt, fliegt oder schwimmt. Je ausgefallener, desto besser. Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Macher, abenteuerlustig und gleichzeitig ein knallharter Geschäftsmann. Er kauft weltweit seltene Fahrzeuge und ungewöhnliche Ausstattungen auf - oft unter Zeitdruck. So müssen beispielsweise innerhalb weniger Tage zahlreiche massive Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einer exotischen Insel nach Deutschland transportiert werden.

