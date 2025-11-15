Spezialfolge Gibbs kehrt zurück: Neuer Trailer verrät "Navy CIS"-Comeback von Mark Harmon Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Leroy Gibbs (Mark Harmon, l.) war über 18 Staffeln der Teamleiter bei "Navy CIS". Bild: Sat.1 / CBS Television

Jahre nach dem Abschied aus dem "Navy CIS"-Universum kehrt Serien-Ikone Mark Harmon in seiner Paraderolle als Leroy Jethro Gibbs endlich zurück - wenn auch nur für eine Episode. Er wird in dem Crossover "NCIS: Origins" und der Hauptserie "Navy CIS" zu sehen sein. Der Trailer ist vielversprechend.

Veterans-Day-Special und Crossover mit der Hauptserie Die Prequel-Serie "NCIS: Origins" erzählt die frühen Jahre des legendären Ermittlers Gibbs in den 1990er-Jahren, mit Austin Stowell als jungem Gibbs in der Hauptrolle. Mark Harmon fungiert dort als Erzähler und Produzent. Nun dürfen Fans sich freuen: Zum ersten Mal seit seinem Abschied kehrt er tatsächlich wieder als Gibbs ins NCIS-Universum zurück. Die Episode mit Mark Harmon wurde am 11. November 2025 - also am Veterans Day, dem US-Gedenktag zu Ehren der Kriegsveteranen - in den USA ausgestrahlt. Und das nicht zufällig: Die Rückkehr von Gibbs ist Teil eines groß angelegten Crossover-Events zwischen dem Prequel "NCIS: Origins" und der Hauptserie "Navy CIS".

Vergangenheit trifft auf Gegenwart Für das spannende Crossover ändert der Sender CBS extra die gewohnten Sendezeiten. Als Erstes läuft um 20 Uhr "Navy CIS: Origins" mit der Episode "Funny How Time Slips Away". Danach folgt um 21 Uhr "Navy CIS" mit "Now And Then". In beiden Folgen dreht es sich um denselben Fall, gespielt auf zwei Zeitebenen, 30 Jahre voneinander entfernt. Ein Youtube-Trailer des Kanals @TVPromo360 gibt einen ersten Einblick in das Event:

Brisant über Jahrzehnte hinweg Den Auftakt des CIS-Events macht "Navy CIS: Origins". Inhalt: In den 90ern wird in der Kleinstadt Serenity ein toter Marine-Offizier entdeckt. Das Team um Mike Franks (Kyle Schmid) und Gibbs (Austin Stowell) untersucht den Fall. Doch die Ermittlungen sind zäh. Die Bewohner:innen der Stadt bleiben schweigsam, der Sheriff auch. Alles wirkt geheimnisvoll und unklar.

Jahrzehnte später bricht ein Sträfling aus - nur drei Wochen vor seiner eigentlichen Entlassung. Als klar wird, dass dieser Ausbruch etwas mit dem Tod des Marine-Offiziers zu tun hat, nimmt das aktuelle "Navy CIS"-Team, unterstützt von Special Agent a. D. Vera Strickland (Roma Maffia), den Fall wieder auf.

Emotionale Reunion: Gibbs nicht mehr der isolierte Einsiedler Die "Origins"-Showrunner David J. North und Gina Lucita Monreal gaben gegenüber dem Branchen-Portal "Variety" einen Vorgeschmack darauf, was Fans in der spannenden Neuauflage der Story noch erwarten dürfen: "Vor vier Jahren verschwand Gibbs nach Alaska, um ein Leben in Einsamkeit zu führen. Wir wissen, wie sehr die Fans Mark vermisst haben und sich gefragt haben, was Gibbs heute macht. Nun, am 11. November, freuen wir uns sehr, ankündigen zu können, dass Mark Harmon als Leroy Jethro Gibbs in der 'Origins'-Episode des 'NCIS'-Crossover-Events zurückkehren wird. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber sagen wir einfach: Gibbs ist nicht länger allein." Auch Mark Harmon selbst meldete sich bereits zu Wort - und zeigte sich begeistert vom Konzept: "Ich bin sehr stolz auf das Storytelling von David und Gina in 'Origins'. Sie gehen weiterhin an die Grenzen und tauchen noch tiefer in die Hintergrundgeschichten der Figuren ein. Sie kamen mit einer Idee für Gibbs zu mir, die mir gefiel, und es schien der richtige Zeitpunkt zu sein, wieder bei ihm vorbeizuschauen. Ich hoffe, die Fans werden es genießen."

Wann läuft die gemeinsame Episode in Deutschland? Noch ist offen, wann die beiden Crossover-Folgen von "Navy CIS" und "Navy CIS: Origins" auch hierzulande zu sehen sein werden und ob sie tatsächlich im Doppel gezeigt werden. Während die 23. "Navy CIS"-Staffel wohl Anfang 2026 in SAT.1 und auf Joyn startet, dürfte die zweite Staffel von "Origins" erst im Sommer 2026 folgen. Kürzlich ist übrigens auch die erste Staffel des neuesten Spin-offs "Navy CIS: Tony & Ziva" zu Ende gegangen - ein weiteres Kapitel im stetig wachsenden "NCIS"-Universum, das zeigt, wie lebendig und vielfältig das Franchise ist.