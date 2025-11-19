Der Egghead-Arc geht weiter Endlich neue Folgen "One Piece" auf Deutsch: Los geht's mit einem Special Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Haldenmair Jetzt gibt's kein Halten mehr: Ruffy stellt auf Egghead die Welt auf den Kopf. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Welt von "One Piece" ist in Aufruhr! Ruffy und seine Crew kommen auf der Insel Eggehad der Wahrheit auf die Spur, die Cross Guild steigt zu neuer Macht auf und Blackbeard sorgt für Ärger.

Neue Folgen im Dezember auf ProSieben MAXX und Joyn Während sich in Japan die Fans auf größere Pausen bei den allerneuesten Abenteuern von Ruffy und seiner Crew einstellen müssen, gibt es gute Nachrichten für den deutschsprachigen Raum: Ab 16. Dezember 2025 setzen ProSieben MAXX und Joyn "One Piece" mit weiteren Episoden des Egghead-Arcs fort. Bis zum Ende des Jahres siehst du die Folgen 1101 bis 1122. Für das Jahr 2026 ist auch schon eine Überraschung geplant. Montag bis Freitag um 18:30 Uhr kommt jeweils eine Folge, die du natürlich auf Joyn kostenlos streamen kannst. Am 16. Dezember geht es mit einem Special los, der Sonderfolge "Fan Letter".

Hier streamst du die aktuelle Folge "One Piece" Ganze Folge One Piece Das Ende der Allianz! Der brennende Wille der neuen Generation Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.11.2025 • 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das erwartet dich bei "Fan Letter" 2024 feierte die Anime-Serie "One Piece" ihr 25. Jubiläum mit zahlreichen Aktionen: einer Sonderfolge, einem Fanbrief an sich selbst und an die Fans. Das Animationsteam nahm erstmals eine monatelange Pause, um sich besser auf die Ansprüche der wilden Kämpfe der "Final Saga" einstellen zu können. Zur Überbrückung gab es unter anderem die Episode "Fan Letter". Sie spielt auf dem Sabaody-Archipel. Zwei Jahre sind vergangen, seit die Strohhüte zuletzt gesehen wurden. Die Gerüchteküche brodelt, dass sie nun bald genau hier wieder zusammenkommen werden. Während in den Kneipen bei vielen Drinks heiß darüber debattiert wird, wer der stärkste Kämpfer der Bande sein könnte, und die Marine überall nach den Piraten Ausschau hält, versucht ein Mädchen, einen Brief aufzugeben. Es ist ein Fanbrief an Nami, die Navigatorin der Strohhüte. Sie ist das große Vorbild des Mädchens, da sie sich ganz ohne Teufelskräfte, nur mit Grips und Mut, einen Namen gemacht hat. Wird sie ihr Idol in dem bald ausbrechenden Chaos erreichen? Das kannst du am 16. Dezember um 18:30 Uhr sehen.

Das erwartet dich in den neuen Folgen des "Egghead"-Arcs Die Strohhüte haben die Piratenkaiser Kaido und Big Mom besiegt und damit die Machtverteilung der ganzen Welt verschoben. Gleichzeitig wollte Blackbeard sich Boa Hancocks Teufelsfrucht schnappen, doch sein Überfall wurde dadurch gestoppt, dass die Marine eine neue Waffe, die Seraphim-Cyborgs, auf Boas Insel losließ. Und offenbar wurde auch noch König Cobra ermordet. In diesen unsicheren Zeiten verschlägt es Ruffys Crew zusammen mit der Schiffbrüchigen Bonney auf die Insel Egghead. 500 Jahre in der Zukunft leben dort die Bewohner:innen, flitzen auf Düsenstiefeln durch die Luft, ziehen sich Werkzeuge aus Automaten und arbeiten mit Dr. Vegapunk an immer neuen Erfindungen. Bonney will den Forscher töten, dem sie die Schuld daran gibt, dass ihr Ziehvater Bartolomäus Bär zu einem gefühllosen Cyborg wurde. Doch auch die Weltregierung schickt ihre Schergen aus. Warum steht der Forscher, der doch so viel für die Mächtigen getan hat, nicht mehr in ihrer Gunst?

Ruffy stellt sich einem der Kämpfer von der Cypherpol, Rob Lucci, entgegen und zeigt, wie seine erwachten Teufelskräfte die Wirklichkeit verändern können. Hier setzen die neuen Folgen ein: Dieser Kampf ist erst der Anfang, denn auch die Seraphim sind auf der Insel! Gleichzeitig erhält Bonney Einblicke in Bärs tragische Geschichte - und auch auf der anderen Seite der Welt herrscht Aufruhr: Koby kämpft auf Hachinosu ums Überleben und muss all das, was ihm Ruffys Großvater Garp beigebracht hat, einsetzen, um eine Chance zu haben! In dem ganzen Chaos erhaschen wir immer mehr Blicke auf die Wahrheit: Wer tötete Cobra? Was geschah mit Bartholomäus Bär? Und was ist der "Wille von D"?

Jede Menge Anime-Filme und Serien auf Joyn Finde hier Animeserien und -Filme zum Streamen!