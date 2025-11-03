News aus Lüneburg Frischer Wind bei "Rote Rosen": Neue Stars und Sound sorgen für Veränderung Aktualisiert: 08:12 Uhr von teleschau Svenja (Lea Marlen Woitack, r.) entwickelt immer mehr Gefühle für Mika (Benjamin Piwko, l.). Bild: NDR

Noch läuft die 23. Staffel von "Rote Rosen". Nach zahlreichen Fragen zur Zukunft der Telenovela können sich die Zuschauer:innen ab Herbst zumindest auf neue 48-Minuten-Folgen freuen. Jetzt steht fest: Einiges wird anders.

Seit 2006 schmücken die Abenteuer rund um das Lüneburger Fünf-Sterne-Hotel Drei Könige das Nachmittagsprogramm der ARD. Wochentäglich zwischen 14:10 Uhr und 15 Uhr ist für viele Telenovela-Fans "Rote Rosen"-Zeit. Noch vor rund einem Jahr stand die beliebte Serie vor einer ungewissen Zukunft. Zunächst war nicht klar, ob es überhaupt weitergeht. Dann war von verkürzten Episoden mit einer Laufzeit von 24 Minuten die Rede. Stattdessen soll es nun bis mindestens 2027 weiterlaufen. Auch die bisherige Länge von 48 Minuten wird beibehalten. Also alles wie gewohnt? Keineswegs. Die Macher:innen arbeiten bereits fieberhaft an einem neuen Konzept. Mehr zu "Rote Rosen": Dieses "Rote Rosen"-Paar trennt sich endgültig Fans in Aufruhr: Bleibt diese "Rote Rosen"-Figur etwa doch? "Rote Rosen"-Comeback? Kim-Sarah Brandts macht ihren Fans Hoffnung Daher kennst du den "Ein Hof zum Verlieben"-Star Diana Staehly

"Rote Rosen"-Umstrukturierung: Das ändert sich vor und hinter der Kamera Vor allem warten auf die Fans komplett neue Sets. "Wir haben das gesamte Studio nahezu entkernt", verrät "Rote Rosen"-Produzent Jan Diepers in einem Interview mit dem Branchendienst "DWDL". Der Chef von Studio Hamburg Serienwerft verantwortet die Serie seit knapp fünf Jahren. Auch die Kameratechnik wurde verfeinert. Dadurch soll es künftig möglich werden, in den Sets in fast alle Richtungen zu drehen. Hinzu kommt eine inhaltliche Neuorientierung. So soll es zwar nach wie vor um eine Frau über 40 gehen - aber nicht mehr ausschließlich. Auch eine etwas jüngere Figur ist geplant, mit der die Serie andere Geschichten (zum Beispiel Schwangerschaften) erzählen kann.

"Rote Rosen" setzt stärker auf Mediatheken und Streaming Ein Grund für die "Verjüngung" sei auch, dass die Abenteuer rund um das Lüneburger Fünf-Sterne-Hotel ein wachsendes Publikum in der Mediathek des Senders sowie im Streaming haben, also der TV-Klassiker auch zu anderen Tageszeiten geschaut wird. "Wir versuchen, 'Rote Rosen' nicht mehr nur für den Nachmittag zu produzieren, sondern die Serie auch stärker für die Mediathek der ARD zu denken", sagt Jan Diepers im "DWDL"-Interview. Ab sofort soll "Rote Rosen" also ins Genre "Modern Romance" fallen, bestätigt Produzent Jan Diepers gegenüber der "Bild": "Wenn sich Paare in der Serie trennen, ist der Protest meist groß. Wir glauben, dass in der aktuellen Nachrichtenlage der Wunsch nach Eskapismus gewachsen ist."

Wir merken, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen ein großes Bedürfnis nach Harmonie haben. Produzent Jan Diepers über "Rote Rosen"

Noch eine Neuerung wird es geben: Künftig soll natürliches Licht die Haupt-Lichtquelle sein, also weniger Studio-Atmosphäre. Dadurch soll die gesamte Serie authentischer werden. Auch ein neues Produktionsteam ist am Start - genau wie verschiedene neue Vorspann-Versionen, die unterschiedliche Charaktere in den Fokus rücken.

Wer singt den neuen Titel-Song? Auch musikalisch gibt's bei "Rote Rosen" ab sofort eine Veränderung: Tiktok-Star Shana (neun Mio. Follower) singt den neuen Titel-Song. Damit will man auf die neuesten Musik-Trends aufspringen, bestätigt Produzent Jan Diepers gegenüber der "Bild", "plötzlich wurde mir in meinem Feed ein Video angezeigt - eine junge Frau, die Nina Hagens 'Du hast den Farbfilm vergessen' singt."

Das war einer dieser seltenen Momente, in denen dir sofort klar ist: Wow, das ist die Stimme dieser Staffel. Jan Diepers

Dank der neuen Planungssicherheit sollen ab Mai lange Drehpausen von bis zu neun Monaten Geschichte sein. Damit will das Team auch vermeiden, dass etwa im Winter Episoden mit sommerlichem Background ausgestrahlt werden - und dass die Ein- und Ausstiege der Figuren nicht organisch wirken. Die erste Folge der 24. Staffel von "Rote Rosen" wird am 4. November ausgestrahlt. Dann wieder zur gewohnten Sendezeit (montags bis freitags um 14:10 Uhr) im Ersten sowie im Stream auf Joyn.