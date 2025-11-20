Kritik an der neuen "Rose" "Hab abgeschaltet": "Rote Rosen"-Empörung spitzt sich zu Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Juana Nagel als neue "Rose" Jess, neben ihr Patrick Schlegel als Jonas Schlüter. Bild: NDR

Bei einer Serie, die seit 20 Jahren zum TV-Alltag vieler gehört, sind die Fans anspruchsvoll geworden. Das bekommt das "Rote Rosen"-Team gerade deutlich zu spüren. Denn das Publikum ist alles andere als zufrieden mit dem Beginn der 24. Staffel.

Serien schaffen etwas, das Filme nur selten erreichen: Sie begleiten ihre Zuschauer:innen über Jahre, machmal sogar Jahrzehnte. Man wächst mit den Figuren und ihren Geschichten mit, fiebert, feiert, trauert und liebt an ihrer Seite. Entsprechend stark fallen die Reaktionen aus, wenn sich etwas verändert - im Guten wie im Schlechten.

Die neue "Rose" Jess kommt bei Fans nicht gut an Das merken derzeit auch die Autor:innen und vor allem die neue "Rose" der Serie deutlich. Schon zu Beginn der 24. Staffel, mit einigen neuen Gesichtern, gab es zahlreiche Fan-Kritiken unter einem Facebook-Post, der die nächste Folge ankündigt. Die User:innen lassen dabei kein gutes Haar an Hauptfigur Jess, gespielt von Juana Nagel. Jess durchlebt derzeit eine schwere Trennung, hat Probleme in ihrem Job, Sorgen während ihrer Schwangerschaft und obendrein wurde sie von ihrem Ex-Partner vor die Tür gesetzt. Gisela kommt wie ein Schutzengel daher und nimmt sie bei sich auf. Auch Valerie findet tröstende Worte. Klingt nach dem Beginn einer spannenden und herzerwärmenden Storyline?

Die Facebook-Kommentare zeigen wenig Begeisterung: "Soll das Kind Jess eine Rose sein? Bis jetzt haben mir die Staffeln immer ganz gut gefallen. Aber jetzt fängt die neue Staffel ganz furchtbar an", schreibt eine Userin. Eine andere beschwert sich darüber, dass Jess jetzt schon nerve.

Neue Folge sorgt für Kontroversen Auf Facebook entwickelt sich eine kontroverse Diskussion unter der Serienvorschau. Während einige die Handlung nicht mehr überzeugend finden, begrüßen andere den frischen Wind durch die jüngeren Figuren. Von "Ist das euer Ernst … Wahrheit oder Pflicht … Toni muss einen Apfel klauen. Hab abgeschaltet!" bis "Jess ist ja ganz süß, und ich bin auf ihre weitere Entwicklung gespannt, aber ich finde sie wahnsinnig schwer zu verstehen, da muss ich mich wirklich anstrengen. Es klingt, als habe sie eine Decke im Mund. Aber vielleicht legt sich das ja noch…." ist quasi alles dabei. Das Drama um Lous unerfüllten Kinderwunsch und Bellas Schwierigkeiten mit Victoria steht im Mittelpunkt der neuen Folgen. Die tragische Entwicklung hat einige Fans berührt, die sich in den emotionalen Konflikten der Figuren wiederfinden. "Lou ist klasse, auch Bella und Viktoria. Da ist immer etwas los," schreibt ein Fan, während andere zustimmen, dass die Serie trotz ihrer Schwächen weiterhin fesselnde Momente bietet.

24. Staffel von "Rote Rosen": Schlechtes Drehbuch? Aber nicht nur die Figur Jess wird kritisiert, auch ihre Darstellerin Juana Nagel kann noch nicht überzeugen. "Wenn die Jess eine 'Rose' sein soll, muss sie aber schauspielerisch noch eine Schippe drauflegen, gefällt mir bisher gar nicht", heißt es in den Kommentaren. Bisher kann die 24. Staffel von "Rote Rosen" also noch nicht überzeugen. Aber wer weiß: Vielleicht können die Charaktere ihr Publikum im Laufe der Episoden ja doch noch mitreißen.