Von Mode-Tipps zur Muskel-Disziplin: Martina Reuter, bekannt aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat ihr Leben komplett verändert. Nach einem spektakulären Verlust von 42 Kilo Körpergewicht steht sie jetzt vor der nächsten Herausforderung - und die führt sie direkt auf die Bodybuilding-Bühne.

Martina Reuter, Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat eine Transformation hingelegt, die beeindruckt. In nur 18 Monaten nahm die Österreicherin 42 Kilo ab - und das ganz ohne Spritzen oder Pillen. Stattdessen setzte sie auf eine radikale Ernährungsumstellung, verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee und trainierte täglich 90 Minuten Kraft und Ausdauer.

42 Kilo weniger - die SAT.1-Moderatorin hat ihr Leben verändert "Von 112 auf 70 Kilo in 18 Monaten", sagte sie der "BILD"-Zeitung.

Was mit Disziplin, Ernährung und Training möglich ist, ist einfach unglaublich. Martina Reuter

Bekannt wurde die 45-Jährige unter anderem als Modeexpertin und Autorin. Mit ihrem Buch "Curvy Me: Die besten Styling-Tipps für Curvys" machte sie Frauen mit Kurven Mut. Heute präsentiert sie sich sportlich und durchtrainiert - und stellt sich ihrer nächsten großen Herausforderung: einem Bodybuilding-Wettbewerb.

Bodybuilding-Premiere für Martina Reuter "Am 1. November trete ich in Linz bei den Herbstmeisterschaften der ANBF an - in der Klasse 'Figur Master 40+'", erzählt Martina begeistert.

Nach unzähligen Workouts, Tränen, Rückschlägen, Disziplin, Muskelkater und Willenskraft werde ich im knappen Glitzer-Bikini, mit Hollywood-Make-up und der besten Version meines Lebens zum allerersten Mal auf einer Bodybuilding-Bühne stehen. Martina Reuter

Auf Instagram (Account: @reuter_martina_official) teilte sie ein Vorher-Nachher-Foto: "Ich kann es selbst kaum glauben … Zwischen diesen Bildern liegen 18 Monate - 18 Monate, die mein ganzes Leben verändert haben."

Und egal, wie der Wettkampf ausgeht, steht für sie fest: "Ich habe schon jetzt gewonnen - gegen meine Zweifel, gegen meine Ängste, gegen alte Gewohnheiten."

