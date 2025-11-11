Hintergründe zum temporären Umzug Bereut "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau ihren Umzug nach Ibiza? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Die Berlinerin ist seit 2014 Moderatorin von "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Bild: SAT.1

Alina Merkau sagte Deutschland vorerst Lebewohl: Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin packt mit ihrer Familie die Koffer und zog für ein Jahr nach Ibiza. Auf Instagram teilte die 38-Jährige weitere Details über ihre Auszeit.

+++ Update, 22. September 2025 +++ Auf Instagram spricht die Moderatorin immer wieder über die Herausforderungen, die der temporäre Umzug für sie und ihre Familie mit sich bringt. Welche Sorgen Alina Merkau plagen, und warum auch schon Tränen geflossen sind, erfährst du hier: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau ehrlich: "Zuhause ist ja gerade niemand".

+++ Update, 19. September 2025 +++

Alina Merkau lebt den Traum vieler Sie lebt mit ihrer Familie einen Traum: Koffer packen und für ein Jahr auf der paradiesischen Insel Ibiza leben. Für ihre Fans war das eine große Überraschung, aber jetzt fiebern alle mit, denn Moderatorin Alina Merkau teilt Einblicke in die Auswanderung auf Zeit. "Ich bin wahnsinnig ungeduldig und will das Jahr schon gemacht haben und sagen: war geil", erzählt Alina gerade in ihrem Podcast "Out Of Office - Ein Jahr auf Ibiza". Abschied vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen": So emotional reagieren Benjamin "Benji" Bienecks Kollegen Auch, wenn die Familie vor einigen Herausforderungen steht und sich zwischendurch leise Zweifel zu Wort melden, kommt das Paar mit den beiden Kindern langsam an. Rael berichtet begeistert: "Wir haben zwei Remote Work Sessions abgehalten, saßen draußen mit dem Laptop, man macht sich zwischendurch einen Kaffee und die Kinder spielen." Genau so stellt man sich das Leben unter der Sonne doch vor. Doch Alina braucht ein wenig mehr Zeit, um sich einzugewöhnen und fragt mit einem Lachen:

Was mache ich hier eigentlich? Ich habe eine wunderschöne Wohnung, einen super Job, eine nette Familie und Freunde und möchte jetzt nach Hause. Alina Merkau

Das sei jedoch nur eine Momentaufnahme gewesen. Außerdem kommt die Moderatorin weiterhin nach Berlin, um dort zu arbeiten. "Ich bin weiter beim 'Frühstücksfernsehen' und total happy, dass das so gut funktioniert. Ich werde seltener, aber sehr regelmäßig nach Berlin fliegen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt. In zwei Wochen fliege ich das erste Mal nach Berlin und werde dann auch eine Woche weg sein", berichtet sie.

+++ 14. Mai 2025 +++

"Wir sitzen auf gepackten Kisten" Seit über zehn Jahren begleitet Alina Merkau die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Morgen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Vor kurzem überraschte die 38-Jährige mit einem radikalen Schritt: Sie verlässt Deutschland - zumindest vorübergehend - und zieht mit ihrer Familie auf die Baleareninsel Ibiza. Auf Instagram teilte die Moderatorin vor kurzem ein Video, in dem sie ihre Pläne öffentlich machte. "Ich wollte es euch eigentlich schon seit 3.000 Wochen sagen", scherzt Merkau in die Kamera. Dann wird sie ernst: "Wir sitzen auf gepackten Kisten." Gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Kindern habe sie den Entschluss gefasst, für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Während ihre Kinder auf Ibiza in Schule und Kita starten, will Merkau selbst ebenfalls ihren Lebensmittelpunkt auf der Insel finden: "Es wird auch herausfordernd", kündigt sie an – ohne jedoch konkrete Details zu verraten. In einer weiteren Instagram-Story stellte sie aber klar: Ihr Job beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bleibt bestehen. Sie werde regelmäßig nach Berlin pendeln, wenn auch seltener als bisher.

Nicht die erste Auszeit für die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht: Schon 2023 hatte sich die Moderatorin für drei Monate zurückgezogen, um mit ihrer Familie in Südafrika zu leben. Damals betonte sie, es sei ihr wichtig, bewusst Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen - und dass ihre Auszeit kein Abschied vom Fernsehen sei. Nun ist der Zeitraum deutlich länger. Klar ist: Auch dieses Mal ruht ihr Job bei SAT.1 nicht endgültig, sie wird lediglich zwischen Ibiza und Berlin pendeln.

Alina Merkau: Ein Neustart auf Zeit? Mit dem Schritt nach Ibiza schlägt die TV-Moderatorin für sich und ihre Familie ein neues Kapitel auf. Für Merkau ist es mehr als nur eine Pause vom deutschen Showgeschäft - es ist ein komplett neuer Lebensabschnitt. Sie wollten diesen Moment schon lange, jetzt sei es an der Zeit, erklärte sie. Wie der Sender auf den temporären Abschied reagiert, ist bisher nicht bekannt. Fans jedenfalls zeigen sich in den Kommentaren gespalten: Während viele Verständnis und Bewunderung für den mutigen Schritt äußern, fragen sich andere, wann Merkau überhaupt wieder vor der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kamera stehen wird.