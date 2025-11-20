Dreharbeiten auf Costa Rica Henning Baum im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk: So gefährlich war der Dreh für "Der letzte Bulle" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Peter Falan P.

Henning Baum feiert sein Comeback als Mick Brisgau in "Der letzte Bulle". Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Interview verrät er schon vor TV-Start Details zu den Dreharbeiten, der Vorbereitung und was seine Serienfigur in den elf Jahren eigentlich alles gemacht hat.

Es gäbe wohl kaum eine bessere Besetzung für Michael "Mick" Brisgau als Henning Baum. Denn wie seine Serienfigur strotzt der Schauspieler nur so vor Testosteron. Der beste Beweis: Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" nimmt er den täglichen Morgendrink seiner Serienfigur zu sich: rohe Eier im Glas. Bei Moderatorin Marlene Lufen zieht sich alles zusammen. Der 53-Jährige verzieht hingegen keine Miene und lehnt auch das angebotene Glas Wasser ab. Die Moderatorin ist sichtlich erstaunt: "Du zeigst wieder, dass alles echt ist. Das ist wirklich beeindruckend." Wenn er dem fiktiven Kommissar so ähnlich ist, braucht es da noch Vorbereitung auf die Rolle?

Wie aus Henning Baum der "Letzte Bulle" wurde Im Trailer zur 6. Staffel befindet sich Mick Brisgau halbnackt am Strand einer einsamen Insel - bevor er wieder zu seinem alten Einsatzort zurückkehrt. Bei den körperbetonten Aufnahmen fragt sich Marlene, ob er für den Körperbau nochmals "extra trainiert habe". Henning Baum gibt daraufhin zu: "Ich habe schon trainiert, aber es war nicht das Optimum, was man erreichen konnte. [...] Wir hatten keine Zeit, uns einzugrooven." Im späteren "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-XXL-Talk geht der Schauspieler nochmal genauer auf sein Gesundheits-Konzept ein: Tägliches Training, wenig stark verarbeitete Lebensmittel und ein großes Frühstück seien für ihn ausschlaggebend.

Behind-The-Scenes-Einblicke: Henning Baum erzählt von gefährlichen Dreharbeiten Gedreht wurde die Insel-Sequenz auf Costa Rica. Bei dem straffen Zeitplan blieb nicht viel Zeit für Überlegung, wie Baum verrät. So rannte er beispielsweise für die Aufnahme barfuß durch den Urwald. "Hinterher hab ich mir gedacht: 'Bei manchen Einstellungen hätte ich auch Schuhe anhaben können'", erzählt der Darsteller. Denn die kleinen Tiere am Boden waren nicht ganz ungefährlich. Henning Baum erinnert sich: "Da kam ein Biologe vorbei und sagt: 'Was macht ihr hier? Hier sind die giftigsten Spinnen und Schlangen von ganz Costa Rica.'" Glücklicherweise ist dem Star nichts passiert und die Szenen konnte fertiggestellt werden. Den Trailer zur Staffel hat der Youtube-Kanal @PrimeVideoDE hochgeladen:

Das hat Mick Brisgau in den elf Jahren Ermittlungs-Pause gemacht Die Idee mit der Insel stammt vom Schauspieler selbst, wie er im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk verrät. Er habe sich im Vorfeld Gedanken über seine Rolle gemacht. "Dann tauche ich in den Charakter ab und überlege, was dem passiert ist." Da Mick 2014 zu einer Weltreise aufgebrochen ist, habe Baum überlegt, wo er überall gewesen sei: "Der war erst in Neuseeland, ist dann nach Neukaledonien geflogen, hat dann vier Monate bei einem Maori-Stamm gelebt - hat da gelernt, was man essen kann und wie man mit dem Speer fischt. Und dann ist er von da aus nach Fidschi geflogen und dabei in einen Sturm gekommen, abgestürzt [...] und war da gefangen." Als die Hintergrundgeschichte feststand, befasste er sich mit dem mentalen Zustand der Figur: "Wieso hat der elf Jahre auf der Insel verbracht? Was hat das mit seinem Inneren gemacht? Wie hat ihn das verändert?" Laut Baum sei Brisgau durch die Erfahrung "klüger geworden" und "habe sich entwickelt".

Dieses Format und diese Figur haben ganz viele Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Henning Baum

Aber nicht nur er und der Serienheld seien in der Zeit gereift, sondern "alle sind älter geworden. Alle bringen ihre Geschichte ein". So stehe der 53-Jährige auch im stetigen Austausch mit den Autor:innen, wenn er glaubt, dass Mick Brisgau in gewissen Situationen anders handeln würde. Die 6. Staffel von "Der letzte Bulle" startet am 24. November um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Joyn-Livestream. Bis dahin kannst du die vergangenen Staffeln kostenlos auf Joyn ansehen.

