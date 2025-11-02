Unfassbare Verwandlung
"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Martina Reuter wird Vierte bei Bodybuilder-Wettkampf
Veröffentlicht:von Julia W.
18 Monate, 42 Kilo weniger, tägliches Training ohne Ausnahmen: Moderatorin Martina Reuter hat ihren Körper radikal verändert. Nun hat der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star erstmals als Bodybuilderin vor einer Jury posiert - und überzeugt.
Ein Bikini, gebräunte Haut, makellose Muskeldefinition – und ein stolzes Lächeln: Martina Reuter hat geschafft, woran viele scheitern. Die 45-jährige Moderatorin präsentierte am Wochenende erstmals ihr neues Ich auf der Bodybuilding-Bühne – und überzeugte auf Anhieb. Bei den Herbstmeisterschaften der Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation (ANBF) belegte sie in der Klasse Figur Master 40+ den vierten Platz.
Das könnte dich auch interessieren:
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs spricht offen über ihr spätes Mutterglück
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen: 'Ich dachte, ich kriege nie wieder einen Orgasmus'
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Moderatoren-Duo plant Podcast - und will Geschichte schreiben
"Beste Österreicherin" bei der ANBF
Reuter, die vor allem als Moderatorin im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt ist, blickt auf eine extreme Transformation zurück. Innerhalb von eineinhalb Jahren reduzierte sie ihr Gewicht von 112 auf 70 Kilogramm und formte ihren Körper mit eiserner Disziplin. "Beste Österreicherin in der Klasse 'Figur Master 40+'", schrieb sie auf Instagram. Zwar sei sie die einzige Starterin aus Österreich gewesen – "und genau das macht mich noch stolzer!"
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Auch emotional scheint es ein Triumph gewesen zu sein. "Ich bin einfach nur unfassbar stolz – stolz auf meinen Körper, auf meinen Kopf, auf meine Seele. Und vor allem: stolz, mutig gewesen zu sein. Das war der Anfang, nicht das Ende", erklärt sie. Reuter macht klar: Ihre Reise ist noch lange nicht vorbei.
Wie Martina das geschafft hat, erfährst du hier
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Retro-Charme
"Wer stiehlt mir die Show?" Olli Dittrich enthüllt unglaubliche Geschichte über Popstar Falco
Gefährliche Selfies
"Galileo" auf dem Bären-Highway: tödlicher Toumismus-Trend
Ultimative Liste
"American Pie": So sieht die richtige Reihenfolge der Kult-Filme aus
Erstes eigenes Geschäft mit 17
Schlossherr und Safari-Guide: So lebt "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl
Sie spielt die Mutter der Serienheldin
"Die Heiland"-Star Peggy Lukac: Ihre große Liebe fand sie am Theater
Jochen Schropp, Uschi Glas und viele mehr
Stars bei "Inga Lindström": von Helmut Berger bis Let's Dance-Profi