In seinem neuen Kinofilm "Das Leben der Wünsche" spielt Matthias Schweighöfer Felix, der sich mit den Tücken des Älterwerdens auseinandersetzen muss. Wie der Schauspieler das Thema mit 44 Jahren selbst wahrnimmt und ob er sowas wie eine Midlife-Crisis erlebt hat, verrät er Chris Wackert im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Die Haare werden weniger, der Job ist weg, die Frau will sich trennen, die Kinder gehen auf Distanz: Zum Glück trifft das nicht Matthias Schweighöfer, sondern seine Filmfigur Felix. Am 13. November startet "Das Leben der Wünsche" in den deutschen Kinos. Die Story in Kürze: Ein Fremder erfüllt Felix jeden Wunsch - mit Folgen, die sein Leben komplett verändern.

Eine Frage der Perspektive: Matthias Schweighöfers Weg aus der Midlife-Crisis Auch Matthias Schweighöfer hat in den letzten Jahren gespürt, dass "Zeit vergeht". Dabei habe er an bisher unerfüllte Träume gedacht und sich gefragt: "Was sind noch so Dinge, die man machen möchte?" Um sich nicht von dem leiten zu lassen, was er noch nicht erreicht hat, übt er täglich den Perspektivenwechsel. Schon beim Aufwachen schaltet er bewusst das Licht ein oder dreht warmes Wasser auf. Kleine Routinen, die ihn daran erinnern: "Das, was ich hier habe, ist schon sehr viel". Aber kann wirklich jede Problematik mit Dankbarkeit gelöst werden? FFS-Moderator Chris Wackert prüft diese Ansicht und macht ihn auf den Haarausfall von Filmfigur Felix aufmerksam. Schweighöfer hat auch darauf eine Antwort parat: "Vielleicht bietet das wieder was Neues. Du merkst, dass du ein sehr schönes Gesicht hast, und das viel Platz hat."

So geht Matthias Schweighöfer mit dem Thema Haarausfall um Über die Haare auf dem Kopf mache sich der "Das Leben der Wünsche"-Star weniger Sorgen. Er hoffe lediglich, dass diese "etwas länger oben auf dem Kopf stehen". Sein größeres Sorgenkind sei der fehlende Bartwuchs.

Wenn ich mir einen Bart wachsen lasse, seh' ich aus wie ein 14-jähriger Teenager. Matthias Schweighöfer

Das habe der 44-Jährige erst kürzlich getestet. Das Ergebnis sehe wie folgt aus: "Dann siehst du hier und da ein paar Flecken." Nach eigenen Worten hätten ihn die Menschen in seiner Wohnung mitleidig angesehen.

