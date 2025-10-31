Neue Herausforderung
Unfassbare Verwandlung: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Martina Reuter wird jetzt Bodybuilderin!
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Von Mode-Tipps zur Muskel-Disziplin: Martina Reuter, bekannt aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat ihr Leben komplett verändert. Nach einem spektakulären Verlust von 42 Kilo Körpergewicht steht sie jetzt vor der nächsten großen Herausforderung - und die führt sie direkt auf die Bodybuilding-Bühne.
Martina Reuter, Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat eine Transformation hingelegt, die beeindruckt. In nur 18 Monaten nahm die Österreicherin 42 Kilo ab - und das ganz ohne Spritzen oder Pillen. Stattdessen setzte sie auf eine radikale Ernährungsumstellung, verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee und trainierte täglich 90 Minuten Kraft und Ausdauer.
Mehr dazu:
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Martina Reuter über 30 Kilo weniger in 14 Monaten - damit hat sie es geschafft!
Martina Reuter im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" über ihr Abnehm-Erfolg: "Vorher war ich unsichtbarer."
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9:00 Uhr
42 Kilo weniger - die SAT.1-Moderatorin hat ihr Leben verändert
"Von 112 auf 70 Kilo in 18 Monaten", sagte sie der "BILD"-Zeitung.
Was mit Disziplin, Ernährung und Training möglich ist, ist einfach unglaublich.
Erfahre hier, wie Martina es geschafft hat!
Bekannt wurde die 45-Jährige unter anderem als Modeexpertin und Autorin. Mit ihrem Buch "Curvy Me: Die besten Styling-Tipps für Curvys" machte sie Frauen mit Kurven Mut. Heute präsentiert sie sich sportlich und durchtrainiert - und stellt sich ihrer nächsten großen Herausforderung: einem Bodybuilding-Wettbewerb.
Das könnte dich auch interessieren:
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs spricht offen über ihr spätes Mutterglück
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen: 'Ich dachte, ich kriege nie wieder einen Orgasmus'
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Moderatoren-Duo plant Podcast - und will Geschichte schreiben
Bodybuilding-Premiere für Martina Reuter
"Am 1. November trete ich in Linz bei den Herbstmeisterschaften der ANBF an - in der Klasse 'Figur Master 40+'", erzählt Martina begeistert.
Nach unzähligen Workouts, Tränen, Rückschlägen, Disziplin, Muskelkater und Willenskraft werde ich im knappen Glitzer-Bikini, mit Hollywood-Make-up und der besten Version meines Lebens zum allerersten Mal auf einer Bodybuilding-Bühne stehen.
Auf Instagram (Account: @reuter_martina_official) teilte sie ein Vorher-Nachher-Foto: "Ich kann es selbst kaum glauben … Zwischen diesen Bildern liegen 18 Monate - 18 Monate, die mein ganzes Leben verändert haben."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Und egal, wie der Wettkampf ausgeht, steht für sie fest: "Ich habe schon jetzt gewonnen - gegen meine Zweifel, gegen meine Ängste, gegen alte Gewohnheiten."
Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" läuft montags bis freitags von 5:30 bis 10:00 Uhr sowie am Wochenende von 9:00 bis 12:00 Uhr - zu sehen in SAT.1 und auf Joyn.
"The Biggest Loser": Dieses Mega-Umstyling von Martina Reuter darfst du nicht verpassen!
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Comeback nach 16 Jahren
Der Starttermin steht fest: Wann läuft das "Scrubs"-Reboot endlich?
Offene Worte über ihren Körper
Für Nacktszene in neuem Filmprojekt: Jennifer Lawrence lässt sich die Brüste operieren
Zeit abzutauchen
November-Highlights: Diese Serien und Blockbuster erwarten dich!
Welches Duo gewinnt das Duell?
Fabian Köster ist froh, dass er nicht gegen Politiker antreten muss
Comeback in TV-Show
Til Schweiger zurück im Rampenlicht: "Mir geht es super!"
Wichtige Botschaft
"Eine schrecklich nette Familie": Die Bundys feiern Reunion - das ist der Grund!