Benjamin Bieneck verlässt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Nach über zehn Jahren hat er am Freitag seine letzte Ausgabe moderiert. In der Vergangenheit hat schon so manches bekannte TV-Gesicht die Morningshow durchlaufen. Was die ehemaligen Moderator:innen Jahre später machen.

Im Studio vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wurde es heute Morgen emotional. Benjamin "Benji" Bieneck hatte während der Sendung verkündet: "Ich habe eine Überraschung für Sie. Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen." Als beim Abschied die Kamera durchs Studio schwenkte waren einige Kolleg:innen zu sehen, die sich gerührt die Augen wischten.

Der 42-Jährige verlässt die Show nach über zehn Jahren. Seit 2013 war er dabei, zunächst als Society-Experte, dann als Vertretungsmoderator. 2023 wurde er dann fest im Moderatorenteam aufgenommen. Kollegin Marlene Lufen wünschte ihm viel Glück: "Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so. Viel Freude bei dem, was jetzt kommt."

In der 38-jährigen Geschichte der Morgensendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist Bieneck der 41., der das Moderatorenteam verlässt. Unter seinen ehemaligen Kolleg:innen befindet sich so mancher bekannterer Name.