Mama Carmen verrät Davina Geiss: Sie machte heimlich diese Schönheits-OP

Davina Geiss sorgt auf Instagram derzeit für ordentlich Wirbel: Mit ihren Bikini-Posts heizte sie die Gerüchteküche um eine mögliche Brust-OP immer weiter an. Nun äußert sich erstmals ihre Mutter Carmen.

In den vergangenen Tagen sorgten die Instagram-Posts von Davina Geiss für viel Gesprächsstoff: Die 22-Jährige präsentierte sich immer öfter im Bikini. Dabei rückte sie besonders ihr Dekolleté in den Fokus. Schnell machten Spekulationen die Runde, ob sie sich einer Brust-OP unterzogen habe.

Brust-OP-Gerüchte wahr: Mutter Carmen spricht Klartext Doch nicht nur eine gepostete Nahaufnahme legt nah, dass hier chirurgisch nachgeholfen wurde - auch Mama Carmen bestätigt den Eingriff ihrer Tochter gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Sie hat das gemacht, das stimmt. Carmen Geiss

Davina "war nicht glücklich mit ihrer Brust" Demnach sei die Entscheidung nicht spontan gefallen. Laut Carmen habe sich die Geiss-Familie intensiv beraten, Risiken abgewogen und gemeinsam zu Davinas Wunsch gestanden. Auch Vater Robert und Schwester Shania seien in den Entscheidungsprozess eingebunden gewesen. Carmen betont: "Ich war damit auch als Mutter einverstanden." Ihre Tochter habe sich mit ihrer Oberweite zuvor unwohl gefühlt:

Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff. Carmen Geiss

Die 60-Jährige war sogar während der Operation an Davinas Seite.

Für Fans kommt der Eingriff nicht völlig überraschend: Bereits im Mai ließ sich Davina die Nase korrigieren. Auch damals unterstützte die Familie sie bei jedem Schritt.

