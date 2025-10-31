Comeback nach 16 Jahren
Der Starttermin steht fest: Wann läuft das "Scrubs"-Reboot endlich?
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Die Wartezeit für alle "Scrubs"-Fans hat bald ein Ende. Das Reboot der Kultserie steht endlich in den Startlöchern! Wann genau J.D., Turk und Co. zurückkehren.
Die Kultserie "Scrubs" kehrt zurück - und das schon bald! Fans dürfen sich freuen: Das lang ersehnte Revival der beliebten Ärzte-Serie startet in den USA am 25. Februar 2026 auf ABC und Hulu. Wann die neuen Folgen in Deutschland erscheinen, steht zwar noch nicht fest, doch laut "Filmstarts" könnte es bereits am 26. Februar auf so weit sein.
"Scrubs"-Revival: Beliebter Original-Cast feiert emotionales Comeback
Mit dabei ist fast der komplette Original-Cast - ein echtes Nostalgie-Geschenk für alle Fans. Allen voran Zach Braff (50), der wieder in seine Kultrolle als J.D. schlüpft. Auch Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49) kehren als Turk und Elliot Reid zurück.
Ebenso Judy Reyes (57) und John C. McGinley (66) stehen wieder vor der Kamera. Als Carla Espinosa und Dr. Cox bringen sie den unverwechselbaren "Scrubs"-Charme zurück. Das Revival verspricht damit nicht nur Humor, sondern auch jede Menge Nostalgie und emotionale Erinnerungen an die Kultserie.
Hinter den Kulissen: Showrunner verlässt das "Scrubs"-Reboot wegen Differenzen
Doch nicht alles läuft glatt hinter den Kulissen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat Tim Hobert, einer der beiden Showrunner, das Projekt mitten in der laufenden Produktion verlassen - angeblich wegen "kreativer Differenzen". Seine Kollegin Aseem Batra führt die Serie nun allein weiter, unterstützt von "Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence, der als ausführender Produzent beteiligt bleibt.
Die Originalserie lief von 2001 bis 2010 und begeisterte mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Humor, Herz und Krankenhauschaos. Dass die vertrauten Gesichter jetzt zurückkehren, lässt die Vorfreude auf ein Wiedersehen im Sacred Heart ins Unermessliche steigen. Schon bald heißt es also wieder: Tagträume, Chaos und jede Menge Herzklopfen - "Scrubs" ist zurück! Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann alle bisherigen Staffeln der Arztserie kostenlos auf Joyn streamen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
