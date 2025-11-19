Es läuten die Glocken
Goldene Hochzeit bei "Sturm der Liebe": Hildegard und Alfons Sonnbichler heiraten erneut in der 4500. Jubiläums-Folge
Die ARD-Erfolgsserie hat nach ihrem 20-jährigen Geburtstag einen weiteren Grund zum Feiern: Am 18. November 2025 wird die 4500ste Folge ausgestrahlt: Hildegard und Alfons Sonnbichler treten für ihr 50-jähriges Hochzeitsjubiläum noch einmal vor den Altar - und dafür kommen besondere Gäste angereist.
Hildegard und Alfons Sonnbichler feiern Goldene Hochzeit und begrüßen fünf Gäste am Fürstenhof, die extra für die Feierlichkeiten anreisen: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler).
"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen", pflichtet Antje Hagen bei.
Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach.
Jubiläumsfolge mit Abschied
Ein bewegender Moment ist die Hochzeitsfeier auch für Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), Denn nach 16 Jahren voller Liebe, Freundschaften und medizinischer Notfälle verlässt das Serien-Urgestein die ARD-Telenovela. Doch bevor er geht, trägt er den Sonnbichlers zu ihrer Goldenen Hochzeit sein Lied "Unsere Liebe" am Klavier vor:
"Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf - vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!", sagt Erich Altenkopf bei den Dreharbeiten zur Folge 4.500.
"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und zeitgleich im Joyn-Livestream.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
