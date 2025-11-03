Exklusives Statement Vivien Wulfs Abschied von "Sturm der Liebe": Warum sie die Serie verlässt! Aktualisiert: 09:06 Uhr von teleschau Was steckt hinter dem Ausstieg von Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"? Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Seit Februar 2025 ist Vivien Wulf als Larissa Mahnke in "Sturm der Liebe" zu sehen. Fans haben die Schauspielerin schnell ins Herz geschlossen. Doch bald heißt es bereits Abschied nehmen. Jetzt hat sich Wulf zu ihrem ARD-Aus geäußert.

Anna Karolin Berger übernimmt Rolle der Larissa Mahnke Am 24. Februar 2025 war Vivien Wulf erstmals in "Sturm der Liebe" zu sehen. Sie spielt Larissa Mahnke, die selbstbewusste Erbin eines Edelstein-Unternehmens. Die 31-Jährige spielt ihre Rolle so gut, dass viele Fans schon hofften, sie als Teil des neuen Traumpaars für die 22. Staffel zu sehen. Denn wenn Larissa und der Arzt Dr. Yannik Rudloff (Jo Weil) über den Bildschirm flimmern, knistert es gewaltig. Doch kürzlich sickerte durch: Vivien Wulfs Engagement bei der Telenovela ist nur vorübergehend. Die in Karlsruhe geborene Darstellerin steigt zum Ende der 21. Staffel wieder aus, ihre Rolle der Larissa Mahnke übernimmt Anna Karolin Berger. Jetzt verriet das Management der Schauspielerin exklusiv, was es mit dem Ausstieg auf sich hat. Das könnte dich auch interessieren: Neuer Partner: "Sturm der Liebe"-Star Vivien Wulf ist wieder vergeben

Vivian Wulf und "Sturm der Liebe": "Von Beginn an zeitlich begrenzt" "Vivien Wulf war von Beginn an für einen zeitlich begrenzten Handlungsbogen in der Serie engagiert", erklärt ihr Management gegenüber Joyn. Dies sei eine gemeinsame Entscheidung mit der Produktion und von Anfang an so geplant gewesen. Weiter heißt es in dem exklusiven Statement: "Durch die lange Produktionspause und Überschneidungen mit anderen Projekten, die sich im Abschluss befanden, war es leider nicht möglich, die Rolle über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus fortzuführen. Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf die Zusammenarbeit mit der Produktion und dem Team zurück und wünschen der Serie weiterhin viel Erfolg." Bereits im Frühjahr 2025 sprach Vivien Wulf in einem Interview mit "Bild der Frau" bewusst in der Vergangenheitsform über die Serie: "Es war wirklich ein Geschenk, dort arbeiten zu dürfen", sagte sie. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit, weil es einfach so herzlich war. Aber nicht nur die Schauspieler, sondern das gesamte Team. Ich finde, das ist auch keine Selbstverständlichkeit."

Was wird nun aus dem heimlichen Traumpaar Larissa und Yannik? Müssen sich "Sturm der Liebe"-Fans nun auch von Larissa Mahnke verabschieden – und ist damit auch die Beziehung zu Yannik Rudloff in Gefahr? Entwarnung: Die Rolle der Edelstein-Erbin wird es auch in Staffel 22 geben. Larissa wird ab dann von der Schauspielerin Anna Karolin Berger verkörpert. Die 33-Jährige hat bereits in "Unter uns" (2017) und "Alles was zählt" (2021) Soap-Erfahrung gesammelt und freut sich sehr über ihr Engagement. "Endlich ist es raus - i'm turning into Larissa. Jetzt darf ich die neue Reise bei @sturm_der_liebe endlich mit euch teilen", schrieb die Darstellerin kürzlich auf ihrem Instagram-Account.

