Nach Hypnose
Charlotte Würdig enthüllt frühere Leben: "Lebte dreimal als Mann"
Veröffentlicht:von Rebecca Rudolph
Charlotte Würdig hat sich einer Hypnose-Rückführung gestellt. Dort fand sie sich plötzlich als Ritter, Bote und Familienvater wieder. Im Podcast erzählt sie, wie real sich die Reise in vergangene Leben anfühlte.
Charlotte über ihre Hypnose-Erfahrung
Die ehemalige "taff"-Moderatorin Charlotte Würdig wagte einen Ausflug in ihre Vergangenheit, genauer gesagt in frühere Leben. In der Podcast-Folge "The Real Ex-Wives" schilderte sie Kollegin Georgina Stumpf, was sie während einer Hypnose-Rückführung erlebte.
Überraschend stellte die 47-Jährige fest, dass sie in drei früheren Inkarnationen als Mann gelebt haben soll: als Bote im Berliner Grunewald Anfang des 19. Jahrhunderts, als Ritter auf Schloss Neuschwanstein und als Familienvater auf einem idyllischen Bauernhof. "Ich dachte, das klappt eh nicht", gibt Charlotte zu, doch die Erfahrung war intensiver als erwartet.
Trance trotz Kinderlärm und Hunde-Chaos
Die Sitzung fand bei ihr zu Hause statt - nicht gerade der perfekte Ort für tiefe Meditation. Trotz Kinderlärm und Hunde-Getöse sei sie plötzlich in Trance gewesen und habe "in ihren früheren Leben agiert". Dabei sollen sich sogar ihr Sprechstil und Wortschatz verändert haben.
"Ich wollte erst so tun, als würde ich etwas sehen, aber das ging nicht", verriet die Entertainerin. Ihre Podcast-Partnerin Georgina zeigte sich sichtlich beeindruckt und reagierte fassungslos:
Das ist so abgefahren, Charlotte!
Neben ihrer spirituellen Neugier bleibt Charlotte aber auch fest in der modernen Welt verankert. So nutzt sie etwa KI-Tools, um ihren Alltag sowie ihren Einstieg ins Dating-Leben zu erleichtern, besonders als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
